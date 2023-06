A Carnago, in fattoria Cogo, torna la tanto amata “festa del pesce”

La terza edizione della Festa del Pesce raddoppia. Infatti due saranno i week end dove si potrà chiacchierare, ballare e gustare il menù a base di pesce.

Festa del Pesce: al via il 9,10, 11 giugno

Si apre venerdì 9 giugno alle ore 19,00 con uno sfizioso menù: spaghetti allo scoglio, fritto misto, grigliata di pesce, baccalà con polenta, ma ci saranno anche piatti adatti a chi ama la carne o è vegetariano e tante altre specialità.

Poi per tutte le sere a cena dalle 19,00 e la domenica anche a mezzogiorno, la festa continua con il menù completo. Il bar sempre aperto con birra a fiumi, aperitivo blu dedicato alla festa e il famoso e ricercato Asfaltino, un digestivo irresistibile.

Dopocena, via libera alle proposte musicali:

– Venerdì 9 giugno dalle ore 21,00 musica dal vivo con ZODIACO BAND

– Sabato 10 giugno dalle ore 21.00 serata con la cover band dei sempreverdi VANDALI che coinvolgeranno tutti a ballare in pista

– Domenica 11 giugno pranzo a mezzogiorno e alle ore 21,00 musica dal Vivo con PATRIZIA E PATRIZIO

Si fa il bis il 16, 17, 18 giugno

La seconda settimana porterà qualche novità a sorpresa in ambito gastronomico, e ottime proposte musicali:

– Venerdì 16 giugno dalle ore 21,00 musica live con 3IO GINO BAND

– Sabato 17 giugno dalle ore 21.00 serata top con la spettacolare RUFUS band

– Domenica 18 giugno pranzo a mezzogiorno e alle ore 21,00 DJ ALEX farà ballare e cantare tutti.

L’evento si terrà nella tensostruttura della Pro Loco a Carnago, in via Rione Bregana 2, e nell’area esterna dell’Azienda Agricola Cogo Giorgio dove si possono vedere molti animali da fattoria, mucche, cavalli, asinelli, pony, capre, pecore, pavoni. Inoltre è presente un’area attrezzata per bambini, e una gustosa Agrigelateria con vendita di prodotti locali.

Parcheggio interno e vie limitrofe e sarete direttamente nel cuore della festa.

L’evento si terrà con qualsiasi condizione atmosferica.

CONTATTI

Proloco di Carnago

M: 347 4325807

@: proloco.carnago@tiscali.it

Facebook