Eventi per bambini nel weekend del 8, 9 e 10 settembre tra Varese e provincia

In questo ultimo fine settimana delle vacanze estive prima della riapertura delle scuole il 12 settembre Varese e provincia propongono ai bambini e alle loro famiglie tante feste di piazza ricche di laboratori, musica e spettacoli. In programma anche giochi, escursioni e passeggiate nei parchi per il divertimento di grandi e piccini.

EVENTI

VARESE – Giochi, laboratori e spettacoli per tutta la giornata di sabato 9 settembre a San Fermo che ospita il festival Strade Sonore. Enti sportivi e associazioni propongono diverse attività dalle 9.30 del mattino sino a sera con il concerto di Frankie hi-nrg – Tutto il programma

ARCISATE – Due giorni di festa, musica live e buon cibo nel weekend al Parco Lagozza con L’Arcobaleno di Nichi e la sua School of magic che per tutta la giornata di domenica propone ai bambini giochi, laboratori e spettacoli di magia come ad Hogwarts. E inserata l’incontro con i Mastini dell’Hockey Varese al gran completo. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Giacomo Ascoli – Qui tutti i dettagli

CASTELLO CABIAGLIO – Laboratori e spettacoli di magia domenica 10 settembre all’interno del Mercato del GiustoinPerfetto. Una festa solidale dedicata a Into The Whites, in meomeoria di Alessandro Bianchi il cui ricavato sarà devoluto a sostegno della comunità per minori il Pezzettino di Casciago – L’evento

TERNATE – Due giorni di sfide, mostre e spettacoli a tema Lego per la Ternate Bricks sabato e domenica. Opere originali, l’area gioco a premi, la mostra fotografica – Scopri di più

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio un fine settimana di musica, eventi e fuochi d’artificio. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre musica, animazione per bambini, arte sul lungolago, la processione delle barche e l’atteso spettacolo dei fuochi d’artificio sul Ceresio – Tutte le informazioni

TRADATE – A Tradate settembre inizia con la 36esima Mostra agricolo zootecnica. La tradizionale fiera agricola è in programma sabato 9 e domenica 10 settembre nelle vie attorno al campo sportivo comunale di via Roma – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Lo Sbaracco è una grande giornata di festa. Musica, intrattenimento e shopping: sabato 9 settembre Sesto Calende si prepara ad ospitare una serie di iniziative che coinvolgeranno le vie e le piazze della città – Tutte le informazioni

VARESE – Anche giochi e laboratori per bambini nel weekend con la festa di Casbeno Insieme: dall’8 al 10 settembre musica, cibo, intrattenimento e socialità – Scopri il programma

INARZO – Sabato sera si parte per un viaggio tra stelle e galassie all’oasi Lipu Palude Brabbia che ospita il telescopio digitale di Binomania con cui sarà possibile ammirare gli astri ce ammirare le galassie e le nebulose nonostante l’inquinamento luminoso. Incontro adatto anche ai bambini dai 10 anni – Leggi qui

STORIE E SPETTACOLI

VIGGIÙ – Avete mai suonato un pomodoro? Domenica pomeriggio nel parco di Villa Borromeo arriva “La musica dell’orto”, uno spettacolo inusuale e poetico, che fa divertire e riflettere. Ingresso libero – L’iniziativa

VARESE – In assenza di ristampe da anni, è la Libreria degli Asinelli nei suoi Sabati della meraviglia a presentare ai più piccoli le simpatiche avventure di Emil, il tenero monello dell’autrice Astrid Lindgren. Il primo appuntamento è il 9 settembre alle ore 11 – Scopri di più

LOSONE (CH) – Sabato 9 settembre la Camminata musicale propone cinque spettacoli e concerti in diversi luoghi tra il borgo storico di Arcegno e i boschi che lo circondano. Partecipazione gratuita – Come prenotare

GIOCHI E LABORATORI

CASTELSEPRIO – Scoprire la natura del Parco Archeologico di Castelseprio tra Druidi e Longobardi con i personaggi del libro game live La prova del druido presenti in carne ed ossa grazie agli attori dell’associazione Luminanda – Come partecipare

SAMARATE – Sabato mattina la biblioteca di Samarate apre ai più giovani proponendo ai più piccoli, fino ai 6 anni le letture nel parco con i volontari di Nati e ai bambini e ai ragazzi più grandi giochi da tavolo divertenti in cui sfidarsi – Tutti gli appuntamenti

LAVENO MOMBELLO – Al Gaggetto di Laveno due giorni di sport. Sabato 9 e domenica 10 settembre il Gaggetto ospiterà una serie di eventi organizzati dalle associazioni sportive locali – Tutte le informazioni

BESOZZO – Break dance, calcio, pallavolo: Besozzo aderisce alla Settimana Europea dello Sport. I primi appuntamenti sono per sabato 9 settembre prove libere di pallacanestro, calcio e pallavolo e break dance. Domenica 10 settembre un percorso di mini MTB all’interno del parco del Cioss per i ragazzi – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – L’incontro con l’istruttore tennis Marco Ranzi di Pianbosco Village, che da 5 anni fa parte della scuola e, dal 4 al 29 settembre, gli open day gratuiti per bambini e ragazzi – Leggi di più

GITE ED ESCURSIONI

BARASSO – Tre turni domenica per le escursioni guidate verso il cuore della terra alla scoperta della Grotta Remeron, fino a 50 metri di profondità – Come partecipare

INARZO – Doppio appuntamento per due passeggiate nell’Oasi Lipu della Palude Brabbia domenica, in mattinata e nel primo pomeriggio, alla scoperta di stagni e laghetti, tra Ninfee e libellule – Leggi qui

TRADATE – Nuova domenica di apertura Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario al Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, con tanti giochi, percorsi e viaggi per piccoli astronauti proposti da AstroNatura – Il programma

VARESE – “In cammino” tra i pianeti, porte aperte all’osservatorio di Varese. La Società Astronomica G.V.Schiaparelli ha organizzato per domenica 10 settembre una visita guidata lungo la strada per l’Osservatorio, per ammirare i nuovi pannelli installati sul percorso – Tutte le informazioni

LUINO – Escursione a passo lento con il Cai di Luino: si va al Rifugio Bois. Venerdì 8 settembre il Cai propone una facile escursione tra boschi di faggio e antichi alpeggi– Tutte le informazioni

PISTE CICLABILI – Dal Lago di Varese al Ticino, dalla Valle Olona alla Valganna passando per il Parco della Quassa. Un viaggio alla scoperta delle piste ciclabili più belle della Provincia di Varese, anche per bambini e famiglie – Scoprile qui

MAMMA E PAPA’

PER TUTTI – Un lungo weekend tra sport, feste, sagre e solidarietà. Alla Schiranna apre la 45esima Fiera di Varese, Fagnano Olona fa festa fino a tardi con la Notte Bianca mentre a San Fermo sul palco arriva Frankie hi-nrg – Cosa fare nel weekend