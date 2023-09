La lirica scende in strada a Busto Arsizio, Sacconago e Borsano

In vista della stagione BA Lirica, organizzata dal teatro Sociale con il contributo dell’Amministrazione comunale, che prenderà il via il 10 dicembre con la prima della Bohème, sabato 30 settembre alcune zone della città faranno da sfondo al “Fringe”, le esibizioni (10-15 minuti) di alcuni cantanti che interpreteranno le arie più celebri della lirica coinvolgendo i passanti.

Queste le tappe di quest’anno:

– dalle 16.00 alle 17.30 vie del centro

– ore 18.15 Sacconago (piazza della chiesa, prima della messa)

– ore 19.00 Borsano (piazza della chiesa, dopo la messa).

Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa che l’anno scorso aveva interessato il centro e i quartieri di Madonna Regina e Santi Apostoli.

“A seguito della felice esperienza dell’anno scorso, riproponiamo questo momento importante di cultura diffusa e di incontro tra la lirica e un pubblico eterogeneo e indifferenziato, potenzialmente un pubblico nuovo – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura e allo Sviluppo economico Manuela Maffioli -. Come sempre, non sarà solo un’occasione di arricchimento culturale, ma anche un modo per portare persone in centro e nei quartieri a beneficio delle attività commerciali e della comunità in generale”.