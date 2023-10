Adolescenti mai tanto fragili come in questi tempi

«Di fronte al disagio emotivo sempre più diffuso tra i giovanissimi e al loro disorientamento, gli adulti sono chiamati a sostenere chi cresce a partire dall’autocoscienza delle sfide critiche del nostro tempo». Questo l’assunto da cui parte l’incontro “La fragilità degli adolescenti” in programma questa sera (11 ottobre 2023), alle 20.30, al liceo Manzoni di via Morselli a Varese.

L’incontro è il secondo di un ciclo di tre e porta anche la firma di Uisp, che collabora con il GLP, il Gruppo di lavoro provinciale per la salute mentale. Gruppo che, con l’ufficio scolastico territoriale, il comune di Varese e il liceo Manzoni, ha messo a punto una serie di appuntamenti per supportare le famiglie nel percorso di crescita dei ragazzi. Gli incontri sono dedicati all’adolescenza e hanno la forma di una tavola rotonda interattiva a cui partecipano esperti, genitori e insegnanti.

Dove ha origine la fragilità dei giovani? Perché durante l’adolescenza si originano ansie e paure? E’ colpa della società o di modelli educativi basati sulla performance a tutti i costi? Ne parleranno questa sera il dirigente scolastico dei licei Manzoni Francesco Maieron, Luigi Macchi già responsabile dell’area inclusione dell’Usp di Varese; Giorgio Rossi, direttore della neuropsichiatria infantile Sette Laghi; Gemma Gualdi, sostituto procuratore generale della Repubblica Italiana e fondatrice della scuola di legalità “il seme di giustizia”; Valentina Iori, psicoterapeuta sistemico relazionale; Emanuela Crivellaro de Il Ponte del Sorriso.

La prima serata si è svolta venerdì scorso sul tema “Adolescenti cittadini del web” e ha coinvolto un centinaio di persone. La terza serata si svolgerà venerdì 20 ottobre per confrontarsi su “I pilastri della salute: alimentazione e sani stili di vita”.

Per partecipare è disponibile un modulo on line per iscriversi, con la possibilità di inviare domande o segnalare temi di interesse che si vorrebbe affrontare, disponibile nella home page del sito del Liceo Manzoni. La partecipazione è gratuita aperta a tutti: genitori, docenti, educatori e all’intera cittadinanza. Si tratta di un’occasione importante per i genitori per affrontare i problemi in modo critico, dissolvendo quella paura e quel senso di inadeguatezza che spesso li assale di fronte al malessere dei figli.