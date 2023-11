“Compito per domani”, in biblioteca a Leggiuno con il libro di Nicolae Dabija

In occasione del 1 Dicembre, Festa Nazionale della Romania, l’associazione Italia -Moldova ODV, organizza la presentazione del volume che racconta “la più bella storia d’amore di tutti i tempi”

Appuntamento alla biblioteca di Leggiuno con l’Associazione Italia -Moldova ODV. In occasione del 1 Dicembre, Festa Nazionale della Romania, l’associazione attiva da anni sul territorio ha organizzato in collaborazione con il Municipio e la Biblioteca di Leggiuno (VA), una presentazione del volume “Compito per domani”, capolavoro letterario di Nicolae Dabija.

Il volume è considerato dalla critica e dalle migliaia di lettori che si sono appassionati e commossi dalla sua lettura, la più bella storia d’amore di tutti i tempi. Il libro narra di un intenso ma travagliato amore vissuto negli orrori di un gulag sovietico, in Siberia. Un racconto di straordinaria intensità che svela il dramma delle deportazioni subite dai cittadini romeni abitanti la regione della Bessarabia (odierna Repubblica Moldova) in seguito allo scellerato Patto Molotov-Ribentropp con il quale la Germania e la Russia, nel 1939, si spartirono territori europei segnando il destino di milioni di persone.

Il volume è stato tradotto e pubblicato in Italia dalla Graphe.it Edizioni, grazie alla collaborazione ed al contributo della nostra associazione. Appuntamento per venerdì 1 dicembre, alle ore 20,45, alla Biblioteca di Leggiuno.