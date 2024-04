“Fondamentali”, arriva a Varese il festival dei diritti

Parte con la tre giorni organizzata dal 12 al 14 aprile la prima edizione del festival letterario “Fondamentali”, dedicato appunto all’approfondimento sui diritti fondamentali, e organizzato a Varese nei locali della biblioteca civica. La tre giorni è nata dalla collaborazione tra il Comune di Varese, SPI CGIL e la casa editrice People.

«Questa prima edizione della manifestazione, che si terrà dal 12 al 14 aprile e si svolgerà all’interno della Biblioteca Civica di via Sacco, focalizza l’attenzione su tre temi di stringente attualità: welfare, pace e famiglie – ha spiegato l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Ogni giornata sarà dedicata a un diritto e vedrà la presentazione di tre libri, in dialogo con chi si occupa dei relativi temi sul territorio varesino. Si tratta di un’iniziativa che fin dalla sua prima volta è riuscita ad unire un numero importante di associazioni varesine, che già si occupano di questi temi sul territorio, si tratta quasi di una ventina di realtà».

I tre temi dell’anno, welfare, pace e famiglie, si svilupperanno in tre giorni distinti: «Abbiamo scelto di iniziare con questi tre temi perchè li consideravamo particolarmente importanti – ha sottolineato Stefano Catone, della casa editrice People – Temi che sono di stretta attualità, ma che possono essere declinati e approfonditi in maniera anche più storica. Penso solo alla presentazione de “Il conflitto innaturale” il libro di Pietro Graglia, che non solo non è un testo che descrive i fatti più recenti di quella regione ma che ripercorre in una prospettiva più storica quello che è successo in Palestina».

La questione vale anche per il Welfare: «Ci piace dire che siamo sostenitori di questa iniziativa, perchè tratta di questioni che affrontiamo tutti giorni – Spiega Giacomo Licata, segretario generale di Spi Cgil – La presentazione del libro di Francesca Coin “Le grandi dimisssioni”, per esempio, è stato un caso editoriale di un anno fa e per la prima volta c’è una ricerca che ci mette di fronte a un tema che interroga anche il sindacato: i lavoratori rifuggono da alcuni luoghi di lavoro, probabilmente perchè i ritmi di vita sono diventati sempre piu insostenibili. Nel luogo produttivo più importante della provincia di Varese, per esempio, l’aeroporto di Malpensa, c’è un turnover del 30% di lavoratori e lavoratrici che rinunciano al posto di lavoro che avevano».

I CONTENUTI DEL FESTIVAL

Si comincia venerdì 12 aprile alle 17.00, con incontri incentrati sul tema del welfare. Presenteranno i propri lavori Lorenzo Fronte, autore di Compagni di diritti. La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità spiegata ai bambini delle scuole primarie, Alessandra Vescio autrice di La salute è un diritto di genere e Francesca Coin con Le grandi dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprendersi la vita.

Si prosegue sabato 13 aprile dalle 15.00, trattando il tema della pace. Sarà l’occasione per ascoltare e dialogare con Francesco Vignarca, autore di Disarmo nucleare. È ora di mettere al bando le armi nucleari prima che sia troppo tardi, Piero Graglia, con Il confine innaturale. La barriera tra Israele e Palestina. Origini e motivi di un muro e Luca Radaelli di Emergency che presenterà Una persona alla volta, di Gino Strada.