“Abitare la tua casa, il tuo corpo”, alla Galleria Boragno il libro di Luigi Bellaria

Venerdì 9 maggio alle 18 sarà ospite della Galleria Boragno Luigi Bellaria, autore del libro “Abitare la tua casa, il tuo corpo”, Editoriale Delfino.

Luigi Bellaria nato il 20 marzo 1956 e Architetto presso l’Università di Architettura di Milano nell’anno 1980. Resiliente, Bioarchitetto e Ricercatore del Ben-Essere, Esperto in medicina dell’habitat e domoterapia, Istruttore CSEN di Nordic Walking, Tecnico Nazionale di Nordic Walking, titolo conseguito con il Master Universitario del Dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento dell’Università di Verona nell’anno 2015. Istruttore CSEN di Ginnastica Posturale e Tecnico Nazionale CSEN di Back School, la salute della schiena.

“Abitare la tua casa, il tuo corpo” – Un libro pratico e funzionale che raccoglie capitoli come fotogrammi scritti alla ricerca del Ben-Essere, inteso come Essere bene, stare bene con Noi stessi. Un percorso che Tutti pratichiamo quotidianamente per ritrovare il Nostro corretto equilibrio interiore e fisico. Consigli per abitare correttamente la Nostra Casa e Luogo di lavoro.