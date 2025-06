Cosa fare con i bambini nel weekend del 13,14 e 15 giugno a Varese e nel Varesotto

Temperature estive in quest’ultimo weekend di una primavera che propone a bambini e famiglie molteplici opportunità di esplorazione, dal Girinvalle lungo l’Olona a Curiosando in città a Busto Arsicio. Ci sono anche diversi eventi dedicati a passioni particolari, dall’archeologia ai Trattori – protagonisti di uno speciale Raduno a Crosio della Valle – passando per il Circo contemporaneo, con laboratori e spettacoli a Kabum, la scuola di circo di Varese.

Non mancano spettacoli teatrali, manifaestazioni sportive per piccoli atleti e speciali occasioni di confronto, solidarietà e shopping per genitori

EVENTI

VALLE OLONA – Il 14 e il 15 giugno torna Girinvalle, il grande evento che, ogni anno, riunisce le Pro loco di Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Solbiate Olona, Marnate, Gorla Minore e Olgiate Olona che lungo la ciclo-pedonale della Valle Olona organizzanopunti ristoro, musica, animazione e incontri – L’evento

BUSTO ARSIZIO – La nuova edizione di Curiosando in città parte sabato con un evento speciale per famiglie: un percorso guidato tra Santuario e Basilica ricco di giochi e sfide per bambini e ragazzi dai 9 ai 13 anni. Partecipazione gratuita su prenotazione – Come partecipare

CROSIO DELLA VALLE – Trattori protagonisti del Raduno in Valle in programma domenica 15 giugno con giochi per bambini, battesimo della sella sui pony e la possibilità di pranzare – Qui tutte le info

COMERIO – Sport, musica e street food per il Beecom Festival, dal 13 al 15 giugno, con tornei sportivi, orienteering, giochi per bambini e sapori – Il programma

CASTELSEPRIO – Fra corse con le balle di fieno, ruba bandiera, bocce e lancio delle uova, torna il Palio del Seprio, dal 13 al 22 giugno. Previste anche sfide con gli sport tradizionali, come basket e calcio – Tutto il programma

VARESE – Prosegue sino al 27 giugno il denso programma di Giugno Ok, la storica rassegna di sport, musica e convivalità che anima l’oratorio di Biumo Superiore – Tutto il programma

SPORT

VARESE – La Casa del Giocattolo solidale popone mattinate gratuite di Minibasket per bambini dai 6 ai 12 anni. Si parte sabato 14 giugno alle 10 dal campo di via Settetermini a San Fermo – L’iniziativa

ISPRA – Una giornata in famiglia al Golf Parco della Quassa domenica in occasione del Trofeo Porto dei piccoli tra sport, golf e laboratori – La manifestazione

LOZZA – Dal minigolf al calcio, gran finale nel weekend per il Festival dell’Intercultura – I dettagli

STORIE E SPETTACOLI

ALBIZZATE – La rassegna teatrale estiva per bambini e famiglie “Che spettacolo” porta lo spettacolo Hansel, Gretel e la strega Clodoalda dell’Arca di Noe all’area feste di Albizzate nella serata di venerdì 13 giugno – La rassegna

CARDANO AL CAMPO – In sala Pertini domenica pomeriggio va in scela Le quattro Stagioni, un progetto artistico dedicato all’infanzia, dove teatro, danza e musica si incontrano per dar vita ad uno spettacolo dedicato alla natura con le sue molteplici forme e colori – Lo spettacolo

CADEGLIANO VICONAGO – Domenica pomeriggio all’oratorio di Arbizzo, per il festival “Terra e Laghi” del Teatro Blu, va in scena “Il Gatto e la Volpe”, spettacolo che ha collezionato premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Nazionale Teatro per i Ragazzi, amici di Emanuele Luzzati – Scopri di più

VARESE – Domenica sera alle 20.30 a Kabum gli spettacoli dei giovani artisti del progetto RE-PLAY – Circo, reti e crescita giovanile introducono Morse, spettacolo di circo contemporaneo che esplora i concetti di punto, linea e superficie attraverso corpo, movimento e acrobazie – L’evento

GIOCHI E LABORATORI

GERMIGNAGA – Art Fun Festival è una giornata di laboratori creativi per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, dalle danze alla calligrafia orientale, dal teatro ai manga, in programma sabato 14 giugno in oratorio – Tutto il programma

GORNATE OLONA – Venerdì pomeriggio il Monastero di Torba un laboratorio propone ai bambini dai 7 ai 10 anni un laboratorio alla scoperta del mestiere dell’archeologo: strumenti, tecniche di scavo e studio dei reperti, con un approccio pratico e coinvolgente –Come partecipare

VARESE – Domenica pomeriggio Kabum, la scuola di circo di Varese, ospitano un laboratorio di circo intergenerazionale, aperto a bambini, ragazzi, adulti, nonni, nonne e curiosi di ogni età, per creare insieme uno spazio dove muoversi, ridere, imparare e sperimentare la magia del circo – L’evento

COCQUIO TREVISAGO – Secondo appuntamento sabato 14 giugno alle ore 15 con il laboratorio di scultura lignea per ragazzi tra 11 e 18 anni Scolpire il mare, proposto da Pargolario e Associazione Marinai nella bottega del maestro Sergio Terni-L’iniziativa

COCQUO TREVISAGO – Sabato pomeriggio in biblioteca It’s game time, apertura straordinaria dedicata al gioco da tavolo e di ruolo per grandi e piccini. Abbiamo a disposizione un catalogo di giochi dai 4 ai 99 anni – Leggi qui

IN NATURA

BESANO – Escursione a piedi sulle tracce dei fossili a Besano, con visita agli scavi e al museo. L’appuntamento è organizzato da Archeologistics e sarà sabato 14 giugno a partire dalle ore 10. Prenotazione obbligatoria – Tutte le informazioni

COMERIO – Ultimo appuntamento della stagione per esplorare la Grotta Remeron, poi sospensione delle visite fino a tutto luglio – Qui tutte le info

TRADATE – Si intitola Tra becco e piuma questa speciale domenica di Porte Aperte al Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta. La partecipazione è gratuita (ad eccezione del EcoPlanetario) – L’evento

LAGO MAGGIORE – Riaprono parchi e giardini, pronti ad accogliere i visitatori con le loro fioriture e paesaggi suggestivi. Dalla Rocca di Angera a Villa Taranto ecco i luoghi che torneranno ad accogliere turisti e visitatori – Scopri di più

VALDILANA (BI) – Dal 1 giugno al 21 settembre tornano tra le montagne di Bielmonte e dell’Oasi Zegna gli imperdibili appuntamenti con le Domeniche in Alpeggio. Esperienze coinvolgenti durante le quali il tempo rallenta e la frenesia della vita quotidiana si dissolve nell’aria fresca dei pascoli alpini. Un’occasione per riconnettersi con la natura e con le radici più profonde della vita rurale – Tutte le informazioni

MAMMA E PAPÀ

CASTRONNO – Sabato pomeriggio torna a Materia Spazio Libero lo Stendipanni chic dele Mamme in cerchio: il mercatino di abiti e scarpe di marca per grandi e piccini, tutti usati ma in perfette condizioni – L’iniziativa

LUINO – Tutte le possibilità di Affido familiare in un corso promosso dalla Comunità montana Valli del Verbano che parte online il 13 giugno e prosegue in presenza al Cag di Luino per successivi 3 incontri – Come partecipare

VARESE – A San Carlo c’è In festa con Silvia, un weekend di sport e solidarietà per ricordare Silvia Peluffo e sostenere in suo nome i progetti di Fondazione Giacomo Ascoli per i bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese – Qui tutte le info

PER TUTTI – Feste, sagre e festival animano le giornate del fino settimana in un assaggio d’estate. Al via la ventiduesima edizione della Festa del Rugby. a Morosolo torna l’evento che unisce sport, divertimento e solidarietà. Si rema mondiale: quella di Varese è la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di Canottaggio – Che fare nel weekend