Circo intergenerazionale a Kabum, con un laboratorio per tutte le età e due spettacoli

Quella di domenica 15 giugno sarà una giornata speciale per Kabum che propone nel pomeriggio un Laboratorio di Circo intergenerazionale, per tutte le età, inclusi nonni e bambini, e a seguire una serie di spettacoli pure adatti ad un pubblico eterogeneo.

Una giornata aperta proprio a tutti, e gratuita, pensate per creare occasioni di scambio e crescita collettiva.

Uno spazio “per vivere il circo come spazio di incontro, gioco e meraviglia!”, scrivono i promotori con riferimento sia allo spazio laboratoriale del pomeriggio che agli spettacoli serali, selezionati per stupirsi e riflettere insieme.

Di seguito il programma.

Dalle 16:30 alle 18:30

Laboratorio di circo intergenerazionale

Un momento aperto a bambini, ragazzi, adulti, nonni, nonne e curiosi di ogni età!

Lo spazio della scuola di circo sarà aperto e libero, per creare insieme un laboratorio dove muoversi, ridere, imparare e sperimentare la magia del circo.

Ore 20:30

Spettacolo RE-PLAY

Numeri di apertura a cura dei giovani artisti del progetto RE-PLAY – Circo, reti e crescita giovanile. Un progetto finanziato dal Consiglio dei Ministri all’interno del Bando Educare insieme, in partenariato con 9 scuole di circo si Lombardia, Lazio e Toscana (QUI maggiori info)

Ore 21:30

Spettacolo “MORSE”

Uno spettacolo di circo contemporaneo che esplora i concetti di punto, linea e superficie attraverso corpo, movimento e acrobazie.

Questo progetto, ideato e diretto da Davide Milani in collaborazione con Tadam – scuola di circo, nasce dalla volontà di creare un percorso artistico e pedagogico rivolto agli adolescenti, finalizzato a instaurare un rapporto di scambio e crescita collettiva.