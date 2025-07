Raccontando il lago nei sabato mattina di agosto alla Schiranna

Quattro appuntamenti in altrettanti sabato mattina d’ggosto con le passeggiate guidate “Raccontando il lago” promosse dal Comune di Varese all’interno della rassegna Estate al lago, al parco Zanzi della Schiranna.

Nelle mattinate di sabato 2, 9, 23 e 30 agosto a partire dalle ore 10.30 del mattino cittadini di ogni età potranno partecipare a una nuova camminata guidata in riva al Lago di Varese, alla scoperta delle peculiarità botaniche e faunistiche dell’ecosistema del bacino cittadino.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Società astronomica Schiaparelli, il progetto Varese BiodiverCity e le Guardie econologiche volontarie, vuole unire la sensibilizzazione sulla specificità del nostro lago e la tutela dell’ambiente, alla salute dei cittadini di ogni età.

Per facilitare la buona riuscita della mattinata, l’appuntamento è alle ore 10.15 al punto informativo delle Guardie ecologiche volontarie del Parco Zanzi.

Iscrizioni libere direttamente sul posto.

La partecipazione è gratuita.

In caso si pioggia l’evento è annullato.

Per informazioni è possibile scrivere una email a tutela.ambientale@comune.varese.it.