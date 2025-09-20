Varese News

Il nebbione della Schiranna

Era prevista qualche foschia legata all’inversione termica. Un paesaggio “lunare“ nell’ultimo scorcio d’estate

Esci di casa e ti trovi nel mezzo della mitica partita a tennis nella nebbia fra il ragionier Fantozzi e il geometra Filini: ultime battute dell’estate, appunto, ma col “nebbione“. È il tratteggio di un paesaggio lunare che si presentava questa mattina, sabato 20 settembre lungo la strada provinciale uno, fra il Volo a Vela e la Schiranna.

Una foschia che col passare dei metri diveniva sempre più impenetrabile trasformandosi appunto in nebbia. Foschia è difatti il termine utilizzato dalle previsioni del centro geofisico prealpino di Varese che aveva calcolato l’appropinquarsi, forse un po’ in anticipo rispetto al mese delle nebbia, che è ottobre.

Per sabato difatti erano sì attesi «cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di nubi ad alta quota», ma anche «foschia sulla pianura nelle ore più fredde».

Fenomeno che si ripeterà? Forse domenica: «Prosegue tempo soleggiato con temperature senza variazioni rilevanti. Verso sera aumento della nuvolosità a partire dal Piemonte e qualche rovescio possibile su Ossola e alto Verbano». Lunedì pioggia.

Pubblicato il 20 Settembre 2025
