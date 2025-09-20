Il nebbione della Schiranna
Era prevista qualche foschia legata all’inversione termica. Un paesaggio “lunare“ nell’ultimo scorcio d’estate
Esci di casa e ti trovi nel mezzo della mitica partita a tennis nella nebbia fra il ragionier Fantozzi e il geometra Filini: ultime battute dell’estate, appunto, ma col “nebbione“. È il tratteggio di un paesaggio lunare che si presentava questa mattina, sabato 20 settembre lungo la strada provinciale uno, fra il Volo a Vela e la Schiranna.
Una foschia che col passare dei metri diveniva sempre più impenetrabile trasformandosi appunto in nebbia. Foschia è difatti il termine utilizzato dalle previsioni del centro geofisico prealpino di Varese che aveva calcolato l’appropinquarsi, forse un po’ in anticipo rispetto al mese delle nebbia, che è ottobre.
Per sabato difatti erano sì attesi «cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di nubi ad alta quota», ma anche «foschia sulla pianura nelle ore più fredde».
Fenomeno che si ripeterà? Forse domenica: «Prosegue tempo soleggiato con temperature senza variazioni rilevanti. Verso sera aumento della nuvolosità a partire dal Piemonte e qualche rovescio possibile su Ossola e alto Verbano». Lunedì pioggia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.