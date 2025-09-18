Varese News

Open Day SOS Valceresio OdV: un’intera giornata dedicata al volontariato e al soccorso

Attività gratuite e sessioni di Primo Soccorso Pediatrico, orientamento al volontariato e divertimento per i bambini con 112 BIMBI

Besano - Sos Valceresio
28 Settembre 2025

Domenica 28 settembre 2025, SOS Valceresio OdV apre le porte della sua sede alla cittadinanza per un’intera giornata di attività e incontri dedicati al mondo del volontariato e del soccorso. Un’opportunità unica per conoscere da vicino il lavoro dei soccorritori e scoprire come è possibile contribuire a una causa di grande valore sociale.

Programma della giornata

Mattina (10:30 – 12:30)

  • Visita guidata alla sede e ai mezzi: i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare gli spazi della sede e i mezzi utilizzati quotidianamente dai volontari di SOS Valceresio.

  • Percorsi di orientamento al volontariato: un’occasione per chiunque voglia entrare nel mondo del volontariato e scoprire come diventare un membro attivo della comunità.

  • 112 BIMBI: un’attività interattiva pensata per i più piccoli, che potranno esplorare un’ambulanza e ricevere un attestato di “Soccorritore Junior” dopo aver partecipato a giochi e attività educative.

Pomeriggio

  • Corso di Primo Soccorso Pediatrico (I sessione, 14:00 – 15:30): impara le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e disostruzione delle vie aeree, oltre alle informazioni essenziali sul NUE 112.

  • Corso di Primo Soccorso Pediatrico (II sessione, 16:00 – 18:30): una seconda sessione del corso per chi non potesse partecipare alla prima.

  • 112 BIMBI (14:30 – 16:30): attività e giochi interattivi dedicati ai più piccoli, sempre con l’opportunità di visitare l’ambulanza.

Isole informative attive durante tutta la giornata:

  • Formazione: scopri le opportunità di formazione per i volontari.

  • Progettazione Sociale: informazioni sui progetti a favore della comunità.

  • Giovani: iniziative e progetti dedicati ai giovani.

  • Servizio Civile e Leva Civica: dettagli su come partecipare a questi importanti programmi di servizio pubblico.

Attività per i più piccoli

Per rendere l’evento accessibile a tutti, verrà allestita una zona gioco e allattamento per i genitori con bambini piccoli. Un’opportunità per vivere l’Open Day in tranquillità, senza rinunciare al divertimento.

Corsi gratuiti e iscrizioni

Tutti i corsi offerti durante l’Open Day sono gratuiti e aperti a tutti. Per iscrizioni e informazioni sui corsi, è possibile contattare il referente dell’evento al numero 3459613822 o via email a coordinamento@sosvalceresio.it.

18 Settembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

