Besano
Open Day SOS Valceresio OdV: un’intera giornata dedicata al volontariato e al soccorso
Attività gratuite e sessioni di Primo Soccorso Pediatrico, orientamento al volontariato e divertimento per i bambini con 112 BIMBI
Domenica 28 settembre 2025, SOS Valceresio OdV apre le porte della sua sede alla cittadinanza per un’intera giornata di attività e incontri dedicati al mondo del volontariato e del soccorso. Un’opportunità unica per conoscere da vicino il lavoro dei soccorritori e scoprire come è possibile contribuire a una causa di grande valore sociale.
Programma della giornata
Mattina (10:30 – 12:30)
-
Visita guidata alla sede e ai mezzi: i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare gli spazi della sede e i mezzi utilizzati quotidianamente dai volontari di SOS Valceresio.
-
Percorsi di orientamento al volontariato: un’occasione per chiunque voglia entrare nel mondo del volontariato e scoprire come diventare un membro attivo della comunità.
-
112 BIMBI: un’attività interattiva pensata per i più piccoli, che potranno esplorare un’ambulanza e ricevere un attestato di “Soccorritore Junior” dopo aver partecipato a giochi e attività educative.
Pomeriggio
-
Corso di Primo Soccorso Pediatrico (I sessione, 14:00 – 15:30): impara le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e disostruzione delle vie aeree, oltre alle informazioni essenziali sul NUE 112.
-
Corso di Primo Soccorso Pediatrico (II sessione, 16:00 – 18:30): una seconda sessione del corso per chi non potesse partecipare alla prima.
-
112 BIMBI (14:30 – 16:30): attività e giochi interattivi dedicati ai più piccoli, sempre con l’opportunità di visitare l’ambulanza.
Isole informative attive durante tutta la giornata:
-
Formazione: scopri le opportunità di formazione per i volontari.
-
Progettazione Sociale: informazioni sui progetti a favore della comunità.
-
Giovani: iniziative e progetti dedicati ai giovani.
-
Servizio Civile e Leva Civica: dettagli su come partecipare a questi importanti programmi di servizio pubblico.
Attività per i più piccoli
Per rendere l’evento accessibile a tutti, verrà allestita una zona gioco e allattamento per i genitori con bambini piccoli. Un’opportunità per vivere l’Open Day in tranquillità, senza rinunciare al divertimento.
Corsi gratuiti e iscrizioni
Tutti i corsi offerti durante l’Open Day sono gratuiti e aperti a tutti. Per iscrizioni e informazioni sui corsi, è possibile contattare il referente dell’evento al numero 3459613822 o via email a coordinamento@sosvalceresio.it.