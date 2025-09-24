Renato Simoni a Viggù: un concerto per celebrare il 150° anniversario dalla nascita

Sabato 27 settembre, alle 15:30, il Parco di Villa Rezzara a Viggù ospiterà un evento speciale per celebrare il 150° anniversario dalla nascita di Renato Simoni, grande figura del panorama culturale italiano. L’appuntamento, dal titolo Casa d’Artista: Renato Simoni a Viggù nel 150° dalla nascita, promette di essere un pomeriggio ricco di emozioni, dove musica e parole si intrecceranno per omaggiare la memoria di un artista che ha segnato profondamente la cultura italiana.

L’incontro, organizzato dal Comune di Viggù in collaborazione con l’Associazione Cameristica di Varese, offrirà al pubblico un’esibizione dal titolo Grande Orfeo, un’opera che vedrà la partecipazione di talentuosi artisti: Mario Chiodetti, voce recitante, Chiara Nicora al pianoforte, Daiane Scales, soprano, e Maura Tombolato, voce recitante. Il programma musicale includerà testi di illustri autori come Giuseppe Adami, Giacomo Puccini e lo stesso Renato Simoni, accompagnati dalle musiche di compositori come Jules Burgmein, Edoardo Ferravilla, Giacomo Puccini e Francesco Paolo Tosti.

L’evento si terrà nel suggestivo Parco di Villa Rezzara, a Rendemuro, frazione di Viggù, immerso nel verde delle Prealpi varesine. In caso di maltempo, lo spettacolo sarà spostato a Villa Borromeo, garantendo così una fruizione dell’evento anche in condizioni climatiche avverse.

Il concerto non solo rappresenta un momento di celebrazione dell’opera di Renato Simoni, ma anche un’occasione per rivivere, attraverso la musica e la recitazione, le atmosfere artistiche di un’epoca che ha profondamente influenzato la cultura musicale e teatrale italiana.

L’ingresso è libero, e si consiglia di arrivare con anticipo per godere appieno della bellezza del parco e dell’emozionante programma. Non mancate questa straordinaria opportunità di immergervi nella storia e nella musica in uno dei luoghi più affascinanti della provincia di Varese.