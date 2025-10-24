Due libri di Maria Pia Cirolla alla Libreria Carù di Gallarate

La Libreria Carù di Gallarate ospiterà un importante incontro dedicato alle insidie della rete e alle dinamiche relazionali nell’era digitale.

Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 16:00, la Prof.ssa Maria Pia Cirolla presenterà i suoi libri: Ferite Digitali: Responsabilità condivise per una società più umana e consapevole; Dove finisce il dolore.

L’evento sarà un momento di approfondimento su temi di grande attualità sociale, incentrato in particolare sulla manipolazione affettiva e la violenza digitale. La professoressa Cirolla offrirà spunti di riflessione su come i nostri sensi, la mente e le esperienze personali influenzino ciò che consideriamo “vero”, e su come affrontare le responsabilità nell’uso delle tecnologie.