Pierino e il Libro al Cinema Teatro Castellani di Azzate

Venerdì 6 dicembre 2025, alle ore 21:00, il Cinema Teatro Castellani di Azzate ospita “Pierino e il Libro – Tributo a Enrico Ruggeri (ma non solo)”, un viaggio narrativo e musicale con Enrico Ruggeri come voce narrante. Lo spettacolo, ideato dall’associazione CCR Insieme ETS, promette di unire emozioni, riflessioni e musica in una serata intensa e coinvolgente.

Un viaggio nell’immaginario della crescita

“Pierino e il Libro” racconta simbolicamente la crescita di un bambino attraverso un percorso che mette in discussione convenzioni e certezze. Il libro, metafora dell’esperienza, si trasforma con il tempo e assume nuovi significati, diventando un bagaglio personale e inedito. Una storia che unisce elementi teatrali, musica dal vivo e proiezioni visive, arricchita dalla presenza di artisti e musicisti professionisti.

Enrico Ruggeri protagonista e narratore

La voce narrante è affidata a Enrico Ruggeri, cantautore e scrittore tra i più noti del panorama italiano, che guiderà il pubblico lungo questo percorso immaginario. Il tributo a lui dedicato diventa così anche una riflessione più ampia sul potere delle storie e della musica nel formare l’identità.

Musica, teatro e immagini

Lo spettacolo vede in scena un ricco cast artistico:

Micaela Ianiro è Pierino,

Silvia Simoncetti interpreta il Libro,

Il Circo e Sing it Out completano il quadro vocale,

Le Figure Misteriose sono interpretate da Roberta Simonetta e Rocco Zanardi

Il coro Sing It Out

Alla fisarmonica Davide Brambilla detto Billa, pianoforte Pio Benedetti, chitarra Giovanni Pallaoro e Gigi Petrali, tromba Lorenzo Tonta, violino Francesca Crosta, violoncello Sara Fastame.

Tecnici e creativi: Paolo Cigarini, Matteo Catalano, Sebastian Rossi, Silvia Romano. Con la partecipazione della compagnia teatrale C-A-N-T-I-E-R-E.

Info e prenotazioni

Lo spettacolo è promosso con il contributo di BCC Busto Garolfo e Buguggiate e l’organizzazione di CCR Insieme ETS. Per prenotazioni: Fabio 342.5817676 o via mail all’indirizzo corosingitout@gmail.com.