Azzate
Pierino e il Libro al Cinema Teatro Castellani di Azzate
Una serata speciale il 6 dicembre con musica, parole e immagini in un racconto emozionante sulla crescita
Venerdì 6 dicembre 2025, alle ore 21:00, il Cinema Teatro Castellani di Azzate ospita “Pierino e il Libro – Tributo a Enrico Ruggeri (ma non solo)”, un viaggio narrativo e musicale con Enrico Ruggeri come voce narrante. Lo spettacolo, ideato dall’associazione CCR Insieme ETS, promette di unire emozioni, riflessioni e musica in una serata intensa e coinvolgente.
Un viaggio nell’immaginario della crescita
“Pierino e il Libro” racconta simbolicamente la crescita di un bambino attraverso un percorso che mette in discussione convenzioni e certezze. Il libro, metafora dell’esperienza, si trasforma con il tempo e assume nuovi significati, diventando un bagaglio personale e inedito. Una storia che unisce elementi teatrali, musica dal vivo e proiezioni visive, arricchita dalla presenza di artisti e musicisti professionisti.
Enrico Ruggeri protagonista e narratore
La voce narrante è affidata a Enrico Ruggeri, cantautore e scrittore tra i più noti del panorama italiano, che guiderà il pubblico lungo questo percorso immaginario. Il tributo a lui dedicato diventa così anche una riflessione più ampia sul potere delle storie e della musica nel formare l’identità.
Musica, teatro e immagini
Lo spettacolo vede in scena un ricco cast artistico:
Micaela Ianiro è Pierino,
Silvia Simoncetti interpreta il Libro,
Il Circo e Sing it Out completano il quadro vocale,
Le Figure Misteriose sono interpretate da Roberta Simonetta e Rocco Zanardi
Il coro Sing It Out
Alla fisarmonica Davide Brambilla detto Billa, pianoforte Pio Benedetti, chitarra Giovanni Pallaoro e Gigi Petrali, tromba Lorenzo Tonta, violino Francesca Crosta, violoncello Sara Fastame.
Tecnici e creativi: Paolo Cigarini, Matteo Catalano, Sebastian Rossi, Silvia Romano. Con la partecipazione della compagnia teatrale C-A-N-T-I-E-R-E.
Info e prenotazioni
Lo spettacolo è promosso con il contributo di BCC Busto Garolfo e Buguggiate e l’organizzazione di CCR Insieme ETS. Per prenotazioni: Fabio 342.5817676 o via mail all’indirizzo corosingitout@gmail.com.