“All’assemblea di Malpensa sono mancate le risposte dei sindaci”

«I Comitati e le Associazioni rimangono in attesa delle informazioni richieste». Lo dicono i rappresentanti di una quindicina di sigle attive sul territorio di Malpensa, che incalzano i sindaci, dopo l’assemblea del Cuv (il consorzio urbanistico volontario che riunisce nove Comuni della zona) di inizio dicembre in cui era stata portata una serie di domande specifiche.

Secondo i promotori, sono mancate risposte sostanziali, oltre alla reale volontà di promuovere la partecipazione dei cittadini.

«Siamo partite come donne. Perché ci siamo dette che o cambiamo qualcosa adesso oppure questo territorio è finito, perché Malpensa prevarrà su tutto e su tutti. Siamo a 30 milioni di passeggeri, ora si vuole andare oltre, all’infinito» dice Sonia Scandolara, una delle donne. «Loro saranno pronti a tutti, ma devono ascoltare il territorio».

Anna Arminio sottolinea che Malpensa «ha raggiunto i 30 milioni di passeggeri in 27 anni, erano i numeri previsti dal progetto Malpensa2000». «Sea non ha mai completato le compensazioni di Malpensa2000» incalza Daniele Porrini, del comitato Salviamo la brughiera di Casorate Sempione. Lo richiama a proposito del Masterplan 2035, il progetto di espansione delle attività dell’aeroporto: «Le compensazioni nelle prescrizioni completano il decreto Via. La Legge dovrebbe ribaltare: Il Ministero dò il via libera solo se sono realizzate le compensazioni».

Tornando alla assemblea del Cuv: Porrini sottolinea che «il successo è stato costringere i sindaci a concedere l’assemblea». Ma non mancano appunto le criticità: «I cittadini non sono stati neppure avvisati. La risposta del sindaco di Arsago Montagnoli era che la capienza della sala era 80 persone e c’erano già i comitati. Ma non era obbligatorio convocarla lì, hanno negato oltretutto la trasmissione in streaming».

Poi c’è il tema delle risposte che sono mancate, secondo associazioni e comitati (vedi il comunicato a seguire). «Noi come comitati diamo tutto il nostro apporto» conclude Scandolara. «L’unico modo è muoversi tutto insieme, sindaci, Istituzioni, associazioni e cittadini».

Qui di seguito il comunicato completo