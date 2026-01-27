A Ispra il libro “Digressioni culinarie” di Pierre Ley e Alberto Bortoluzzi

Un viaggio tra storie, racconti e aneddoti legati al mondo della cucina

Alla Sala Serra di Ispra l’incontro di mercoledì 28 gennaio alle ore 21, vede la presentazione del libro “Digressioni culinarie”. Il volume, presentato dagli autori Alberto Bortoluzzi e Pierre Ley, propone un viaggio tra storie, racconti e aneddoti legati al mondo della cucina, intesa non solo come pratica quotidiana ma come spazio di memoria, relazione e narrazione.

Appuntamento in via Milite Ignoto 31, ingresso libero.