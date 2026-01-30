Cosa fare con i bambini nel weekend del 30 e 31 gennaio e 1 febbraio a Varese e nel Varesotto

Soleggiato e tiepido – almeno rispetto alle tradizionali rigide temperature dei giorni della merla – quest’ultimo weekend di gennaio che propone alle famiglie di entrare nel clima olimpico con una due giorni fitta di spettacoli circensi e arte di strada a tema nelle piazze e nelle strade di Saronno.

In programma anche spettacoli di cinema e teatro, storie d’amore e nottate in pigiama nella biblioteca della scuola. E poi i primi laboratori di Carnevale, giochi e anche qualche occasione per esplorare la natura e il cielo d’inverno, tra stagni e costellazioni.

EVENTI

SARONNO – Due giorni di spettacoli con artisti di strada e circo contemporaneo per le strade e nelle piazze del centro sabato e domenica per il debutto di Olympic Fringe Festival, funa festa di sport e cultura promossa da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio in occasione delle Olimpiadi – Il programma

MARNATE – Parte domenica pomeriggio con due iniziative Il Festival dei Calzini spaiati 2026. La Sala consiglio ospita la presentazione del libro Dammi un segno seguita da un Aperi-segno, un momento conviviale in LIS, la lingua italiana dei segni – Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – Apre sabato Spazio Ariosto 72, il nuovo centro per i giovani dai 11 ai 30 anni. Per l’occasione in via Ariosto 72 incontri, laboratori e momenti di festa – I dettagli

VARESE – Varese scende di nuovo in piazza per la Palestina sabato 24 gennaio dalle ore 16,30 al Garibaldino – Qui tutte le info

VARESE – Visitabile al MIV la mostra Evviva le teste di legno che propone una trentina di burattini di legno realizzati da Enrico Colombo e utilizzati in spettacoli tradizionali del repertorio del Teatro dei Burattini di Varese dal 1978 ad oggi – L’iniziativa

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – È un viaggio nel cantautorato italiano, tutto ispirato al racconto di Collodi, lo spettacolo Pinocchio in scena sabato 31 gennaio alle 17 a Palazzo Estense. Partecipazione gratuita con invito alla donazione alla Casa del Giocattolo solidale – L’iniziativa

VARESE – Lo spettacolo Cantiamo insieme appassionatamente è un grande classico portato in scena domenica pomeriggio all’Auditorium di Sant’Ambrogio dalla compagnia teatrale Cuori con le ali – L’iniziativa

VARESE – Domenica 1 febbraio alle ore 15 al Cinema Nuovo torna sul grande schermo la coppia di detective più amata del regno animale con Zootropolis 2. Una nuova indagine nella città dei mammiferi per la domenica di CinemaKids – Il film

AZZATE – La cantastorie Liliana Maffei racconta ai bambini Celestino e Berenice per il ciclo Favole a merenda di domenica pomeriggio promosso dalla Piccola compagnia Instabile e Pro Loco di Azzate. A seguire laboratorio e merenda – Scopri di più

VARESE – Bambini a scuola in pigiama venerdì 30 gennaio dalle ore 20 alla primaria Settembrini di Velate per Notte tra i Libri, l’iniiziativa promossa dall’Associazione genitori in collaborazione con Nati per leggere – Leggi qui

BUSTO ARSIZIO – SESTO CALENDE – ROVELLO PORRO – LONATE POZZOLO – Sabato le biblioteche aprono ai bambini che potranno incontrare i volontari di Nati per leggere per scoprire insieme tante nuove storie – L’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Porte aperte per l’Open Day del Civico Liceo Musicale Malipiero sabato pomeriggio in via Garibaldi 4. Un’occasione per avvicinarsi alla musica e ai suoi strumenti con proposte per tutte le età – L’iniziativa

VARESE – Laboratori di Carnevale per creare costumi e allestimenti nel pomeriggio di domenica 1 febbraio negli oratori di San Fermo, Valle Olona e Biumo superiore in vista della Sfilata del 15 febbraio – Scopri di più

RANCIO VALCUVIA – I Bibliolake Games tra scaffali carichi di libri con “Mettiti in gioco in biblioteca”, sabato pomeriggio con la collaborazione dell’associazione S. M. Art A.P.S. Dai 6 anni, partecipazione gratuita – Qui tutte le info

ESPLORAZIONI

LOMAZZO – Domenica il Centro Biodiversità di Lomazzo propone Insieme per gli stagni: puliamo, scopriamo, proteggiamo, èun’escursione aperta a tutti per conoscere e custodire la natura dell’area protetta – Come partecipare

TRADATE – È un viaggio tra Natura e Spazio la nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta. Nel pomeriggio dell’1 febbraio possibilità di esplorare i sentieri del bosco e le costellazioni del cielo d’inverno in EcoPlanetario per piccoli astronauti – l’Evento

MAMMA E PAPÀ

VARESE -Aperte le iscrizioni al nuovo corso introduttivo dedicato a chi è interessato all’adozione di bambini promosso dall’associazione Famiglie per l’Accoglienza di Varese in partenza a febbraio e articolato in quattro appuntamenti serali – I dettagli

PER TUTTI – Grande festa a Materia che festeggia il primo anno. Impronte e segreti del bosco al Parco Pineta di Tradate, “Il violino di Auschwitz” risuona a Cislago e Enzo Iacchetti presenta a Olgiate Olona – Che fare nel weekend