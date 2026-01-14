\"Cantiamo insieme appassionatamente\" un grande classico in scena all\'Auditorium di Sant\'Ambrogio

In occasione della giornata dedicata a San Giovanni Bosco, andrà in scena all’Auditorium di Sant’Ambrogio il fantastico musical “Cantiamo insieme appassionatamente”!

Ispirato all’omonimo film per tutta la famiglia e tratto da una storia vera, la vicenda si svolge a Salisburgo dove Maria, novizia in un convento, viene inviata a fare la bambinaia in casa del Comandante Von Trapp, vedovo e con sette figli.

Inizialmente i ragazzi ostacolano il lavoro di Maria più per divertimento che per antipatia e, contemporaneamente, il Comandante matura nei confronti della giovane un sentimento più importante del semplice affetto. Con il passare dei giorni tutti i personaggi entrano in sintonia e il loro legame raggiunge l’apice quando si paventa l’idea di poter tornare ad essere una vera famiglia con Maria come “mamma”. Ovviamente non mancano problemi e ostacoli perché il progetto si realizzi e il “lieto fine” non sembra semplice da sancire

Per apprezzare questo grande classico vi aspettiamo domenica 1 febbraio 2026 alle 16:00 all’Auditorium San Giovanni Bosco, in via Lazzaro Papi 7 a Varese, nel quartiere di Sant’Ambrogio.

Per prenotare il proprio posto, contattateci all’indirizzo auditorium@incamminoinsieme.it oppure chiamando il numero 03321301332. Ingresso a offerta libera; spettacolo per tutte le età.

Vi aspettiamo numerosi!

Spettacolo organizzato da Auditorium San Giovanni Bosco in collaborazione con la compagnia teatrale “Cuori con le ali”