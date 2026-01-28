A Caronno Pertusella apre “Spazio Ariosto 72”, nuovo centro per i giovani dai 11 ai 30 anni

Sarà inaugurato sabato 31 gennaio a Caronno Pertusella Spazio Ariosto 72, un nuovo punto di riferimento per i giovani del territorio. Pensato per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 30 anni, questo spazio vuole diventare un luogo accogliente dove incontrarsi, crescere, sperimentare e immaginare il futuro.

La giornata inizierà a partire dalle 10.30 in via Ariosto 72, sede del nuovo centro, e vedrà la partecipazione delle istituzioni, degli studenti della scuola secondaria A. De Gasperi e delle realtà che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Un luogo pensato con e per i giovani

Il progetto è il risultato di un percorso di coprogettazione che ha coinvolto istituzioni, associazioni e giovani del territorio. La gestione dello spazio è affidata alla Cooperativa Stripes, in collaborazione con Fondazione Artos, Fondazione Daimon e il Comune di Caronno Pertusella. L’iniziativa è sostenuta anche dal contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

L’obiettivo è quello di creare un luogo dove i giovani possano esprimersi liberamente, incontrarsi, apprendere nuove competenze e partecipare attivamente alla vita della comunità, in un ambiente sicuro, stimolante e inclusivo.

Il programma dell’inaugurazione

L’inaugurazione inizierà alle 11 con il taglio del nastro, accompagnato dalla musica dal vivo del gruppo Skall. Subito dopo, i ragazzi della scuola secondaria De Gasperi guideranno i visitatori attraverso la mostra permanente “Come si costruisce uno spazio”, allestita proprio all’interno della struttura. Sarà inoltre proiettato “La storia prende forma“: slideshow fotografico per raccontare i cambiamenti dello spazio negli anni e il percorso svolto per arrivare al giorno dell’inaugurazione

Tra le iniziative della mattina anche la proiezione “La storia prende forma”, un racconto fotografico che ripercorre le tappe di trasformazione di Spazio Ariosto 72. Alle 12 è previsto un rinfresco aperto ai partecipanti.

Un pomeriggio di laboratori, musica e attività aperte a tutti

Dalle 14.30 alle 18 lo spazio si animerà con una serie di attività aperte a giovani e famiglie: laboratori digitali e musicali, scrittura creativa, giochi da tavolo, meditazione, yoga e momenti di socialità. Tutto il programma dettagliato è disponibile sul sito spazioariosto72.it

Le attività, che prenderanno il via da febbraio, si basano su valori condivisi come inclusione, autonomia, responsabilità, partecipazione e creatività. Spazio Ariosto 72 non sarà solo un centro di aggregazione, ma anche un laboratorio di cittadinanza attiva e un punto di riferimento per costruire legami tra giovani e territorio. (nella foto il logo dell’inaugurazione)