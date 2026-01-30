Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 30, 31 gennaio e 1 febbraio

Materia festeggia il suo primo anno di vita. A dodici mesi dalla riapertura dell’ex scuola, il bilancio è una trama viva di relazioni e cultura. Sabato 31 gennaio la grande festa (già sold out), ma le porte si riaprono dalle 21.30 per il brindisi finale e il rock dei What’s Good for Today. Impronte e segreti del bosco: un corso con Marco Colombo al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta di Tradate. Il naturalista e fotografo guiderà una giornata immersiva dedicata all’interpretazione di impronte tane e resti per scoprire la vita degli animali che popolano i nostri boschi. “Il violino di Auschwitz” risuona a Cislago: musica e memoria per la Giornata della Memoria. Domenica 1° febbraio a Villa Isacchi il gruppo Barabàn porterà in scena uno spettacolo che intreccia musica e testimonianze per ricordare la Shoah. Enzo Iacchetti presenta a Olgiate Olona il suo nuovo libro “25 minuti di felicità”.

EVENTI IN EVIDENZA

VARESE – Sabato 31 gennaio il Circolo di Casbeno si trasforma in una vera baita alpina per una serata tutta da vivere: arriva il “Après Ski Party”, un appuntamento che unisce musica e sapori invernali. Protagonista della serata sarà Mr. Marshmow, con un dj set pensato per scaldare l’atmosfera dopo una giornata immaginaria sulle piste, tra luci, suoni e richiami al mondo della montagna – Tutte le informazioni

VERGIATE – Con l’arrivo della fine di gennaio torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del gelato artigianale: sabato 31 gennaio 2026 riapre ufficialmente per la nuova stagione Il Gelato di Marina, storica gelateria di Vergiate diventata negli anni un punto di riferimento per famiglie e appassionati del territorio – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

LEGNANO – Dal 30 gennaio al 1 febbraio Legnano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno gastronomico. Torna infatti la Sagra della carbonara e del carciofo, organizzata da Sagre Prelibate in collaborazione con la Contrada San Martino, in via XXIX Maggio 207 – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

Castronno – La sostanza di un sogno condiviso: Materia festeggia il suo primo anno di vita. A dodici mesi dalla riapertura dell’ex scuola, il bilancio è una trama viva di relazioni e cultura. Sabato 31 gennaio la grande festa (già sold out), ma le porte si riaprono dalle 21.30 per il brindisi finale e il rock dei What’s Good for Today – Tutte le informazioni

Marnate – Il Festival dei Calzini spaiati torna a Marnate con giochi e attività per tutti. Il secondo Festival dei Calzini Spaiati parte domenica 1 febbraio con la presentazione del libro Dammi un segno seguita da un Aperi-segno, momento conviviale in LIS – Tutte le informazioni

Caronno Pertusella – A Caronno Pertusella apre “Spazio Ariosto 72”, nuovo centro per i giovani dai 11 ai 30 anni. Inaugurazione sabato 31 gennaio in via Ariosto 72 per il nuovo spazio dedicato ai giovani del territorio, tra incontri, laboratori e momenti di festa – Tutte le informazioni

Rancio Valcuvia – In biblioteca a Rancio Valcuvia i giochi da tavolo con i Bibliolake Games 2025. L’evento, intitolato “Mettiti in gioco in biblioteca”, si svolgerà dalle 15.30 alle 17.30 e vedrà la collaborazione dell’associazione S. M. Art A.P.S. – Tutte le informazioni

Venegono Inferiore – L’Intelligenza Artificiale alla portata di tutti: a Venegono Inferiore un mattino per scoprire l’AI. Sabato 31 gennaio la Sala Consiliare ospita un workshop gratuito promosso dall’associazione L’ABC ODV. Un evento pratico per imparare a usare gli algoritmi nel quotidiano: «La curiosità è l’unica password» – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Navigazione storica e restauro: a Laveno torna il convegno “Tra Legno e Acqua”. Sabato 31 gennaio la XI edizione dell’evento nazionale dedicato alle barche d’epoca: la Fondazione Officine dell’Acqua si trasforma in un “cantiere vivo” tra museologia e artigianato – Tutte le informazioni

SPECIALE GIORNATA DELLA MEMORIA

Ispra – A Ispra il ricordo di Odoardo Focherini “Giusto fra le Nazioni”. L’incontro, dal titolo “Odoardo Focherini, Giusto fra le Nazioni”, sarà curato da Francesco Manicardi, giornalista e scrittore, nipote del beato Odoardo Focherini – Tutte le informazioni

Fagnano Olona – A Fagnano Olona per la Giornata della Memoria il CRT “Teatro-Educazione” porta in scena “La banalità del male”. Una performance intensa e riflessiva sull’eredità del pensiero di Hannah Arendt, sabato 31 gennaio all’Aula Magna della scuola Fermi – Tutte le informazioni

Gorla Maggiore – “Nel nome di Edith Bruck”: una serata tra cinema e testimonianza al NUMM di Gorla Maggiore. Cinema e riflessione per non dimenticare la Shoah – Tutte le informazioni

Cislago – “Il violino di Auschwitz” risuona a Cislago: musica e memoria per la Giornata della Memoria. Domenica 1° febbraio a Villa Isacchi il gruppo Barabàn porterà in scena uno spettacolo che intreccia musica e testimonianze per ricordare la Shoah – Tutte le informazioni

Gerenzano – “Parole per non dimenticare”: a Gerenzano un incontro per riflettere insieme sulla Shoah e sul presente. L’incontro si terrà domenica 1° febbraio a Palazzo Fagnani con letture e riflessioni sul significato della memoria della Shoah e il suo valore nel mondo contemporaneo – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Barasso – A Barasso va in scena “Il matrimonio perfetto”: risate a teatro con la Comunità Sant’Eusebio. La compagnia teatrale della comunità presenta la commedia di Robin Hawdon. Due gli appuntamenti in programma alla Sala Polivalente San Martino – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Dario Vergassola porta le sue “Storie sconcertanti” al Teatro Sociale di Busto. Venerdì 30 gennaio l’irriverente comico ligure ripercorre vent’anni di interviste folli e satira pungente nel tempio cittadino della cultura – Tutte le informazioni

Varese – Enrico Montesano festeggia i suoi 80 anni a Varese: sul palco con “Ottanta voglia di stare con voi”. Il mattatore romano approda al Teatro di Varese il 31 gennaio. Uno spettacolo che intreccia i ricordi di una carriera leggendaria – da Rugantino a Pomata – con l’ironia tagliente sull’attualità – Tutte le informazioni

Varese – La stagione di Spazio Yak a Varese parte con Giovinette. In scena Rossana Mola, Federica Fabiani e Rita Pelusio, protagoniste di un racconto che intreccia teatro, storia e sport, riportando alla luce una vicenda poco conosciuta dell’Italia degli anni Trenta – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – “Contrattempi Moderni”: al Teatro Sociale di Busto Arsizio la comicità fisica di Raffaello Tullo. Sabato 31 gennaio il palcoscenico del Teatro Sociale ospita uno degli eventi più attesi della stagione con il leader della Rimbamband impegnato in una divertente lotta contro i device moderni – Tutte le informazioni

Besozzo – A Besozzo la comicità degli Eccentrici Dadarò: sul palco del Duse c’è “Incomica”. Sabato 31 gennaio la stagione teatrale di Besozzo propone uno spettacolo firmato Eccentrici Dadarò che utilizza il linguaggio del clown e del trasformismo per raccontare le sventure e i trionfi del vivere quotidiano – Tutte le informazioni

Varese – “Cantiamo insieme appassionatamente” un grande classico in scena all’Auditorium di Sant’Ambrogio. Spettacolo organizzato da Auditorium San Giovanni Bosco in collaborazione con la compagnia teatrale “Cuori con le ali”, Regia di Fabio Rux – Tutte le informazioni

Golasecca – Golasecca a teatro con “Il convento di suor Giuliva”. Domenica 1 febbraio lo spettacolo del Gruppo teatrale Gianni Rodari all’Oratorio San Luigi con ingresso a offerta libera – Tutte le informazioni

LIBRI

Gavirate – Roberto Fontana presenta “Le ninfe del Lago Lucente” al Chiostro di Voltorre. Serata dedicata al fantasy e alla calligrafia elfica venerdì 30 gennaio a Gavirate – Tutte le informazioni

Olgiate Olona – Enzo Iacchetti presenta a Olgiate Olona il suo nuovo libro “25 minuti di felicità”. L’evento, a ingresso libero, è parte del calendario culturale promosso dall’amministrazione comunale e sarà moderato da Amanda Colombo – Tutte le informazioni

INCONTRI

Gallarate – A Gallarate un incontro con Jeremy Milgrom, il “rabbino per la pace”. Una serata di riflessione sul Medio Oriente promossa da Comunità Democratica, con il rabbino pacifista e volontari della cooperazione in Palestina. Modera Fabio Pizzul – Tutte le informazioni

Orino – A Orino un pomeriggio per scoprire come nasce un libro: incontro con Zamberletti e Marcuzzi. Sabato 31 gennaio alla Sala Orum l’appuntamento “Costruire una storia”. Scrittura, ispirazione e musica con lo sceneggiatore Antonio Zamberletti e il pianista Marco Marcuzzi – Tutte le informazioni

Comabbio – A Comabbio Elisa Origi esplora il confine tra vita e ciò che viene dopo. In Sala Lucio Fontana sabato 31 gennaio il talk con la giornalista e autrice per approfondire dal punto di vista narrativo e scientifico le esperienze di premorte – Tutte le informazioni

MUSICA

Lonate Ceppino – Il funk travolgente dei Dozenhapp sbarca al Black Inside. Appuntamento a Lonate Ceppino con la giovane band varesina domenica 1 febbraio – Tutte le informazioni

Morazzone – A Morazzone un concerto per la grotta dell’oratorio: sul palco il Coro Alpino Orobica. Sabato 31 gennaio la Chiesa di Sant’Ambrogio a Morazzone ospita una serata speciale dedicata ai canti della tradizione popolare per ricordare l’anniversario della battaglia di Nikolaevka – Tutte le informazioni

Varese – Porte aperte al Civico Liceo Musicale “Malipiero”: un pomeriggio alla scoperta delle note. Sabato 31 gennaio, dalle ore 16.00 alle 18.30, il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di via Garibaldi 4 apre le porte alla città per un Open Day rivolto a tutte le fasce d’età – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Al Gagarin le visioni nordeuropee di Chantal Acda battezzano la rassegna Sogliæ. Jazz, elettronica e folk si incontrano nel disco della cantante Belga, che inaugura la nuova rassegna dedicata ai linguaggi musicali ibridi e ai margini – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Al MA*GA di Gallarate una grande mostra racconta Kandinsky e l’astrattismo italiano. Oltre cento opere da Ca’ Pesaro, MA*GA e collezioni internazionali per una mostra che intreccia ricerca spirituale, forme astratte e dialoghi tra maestri – Tutte le informazioni

Varese – “Senza Memoria, senza Pace”: all’Acli di Varese l’arte che regala acqua ai bambini della guerra. La quinta tappa della rassegna approda nel capoluogo dopo il successo registrato a Busto Arsizio per sostenere le attività dell’associazione fondata da Marco Rodari – Tutte le informazioni

Gallarate – Volti e canali: a Gallarate l’emozione dei ritratti di Manuela Chinetti. Dal 31 gennaio la Pro Loco ospita la personale dell’artista varesina. Un viaggio tra colori caldi e sguardi che raccontano storie di vita: sabato l’incontro con l’autrice – Tutte le informazioni

Varese – La provocatoria Money Art di Peter Hide 311065 anima la Showcases Gallery di Varese. Un’esposizione aperta giorno e notte dedicata alla Money Art e al dualismo tra apparenza e decadenza culturale. L’artista: “Voglio far riflettere su che cosa genera ciò per cui tutti noi ci affanniamo, viviamo e a volte moriamo: il denaro” – Tutte le informazioni

GITE ED ESCURSIONI

Lomazzo – Una giornata per gli stagni e i loro preziosi abitanti al Centro Biodiversità di Lomazzo. L’iniziativa, dal titolo “Insieme per gli stagni: puliamo, scopriamo, proteggiamo”, è aperta a tutti. L’appuntamento è per domenica 1° febbraio – Tutte le informazioni

Tradate – Impronte e segreti del bosco: un corso con Marco Colombo al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta. Il naturalista e fotografo guiderà una giornata immersiva dedicata all’interpretazione di impronte tane e resti per scoprire la vita degli animali che popolano i nostri boschi – Tutte le informazioni