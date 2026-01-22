“Nel nome di Edith Bruck”: una serata tra cinema e testimonianza al NUMM di Gorla Maggiore

In occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria 2026, la comunità di Gorla Maggiore si riunisce per un momento di riflessione dedicato alla figura di Edith Bruck, scrittrice e testimone della Shoah.

L’appuntamento è fissato per venerdì 30 gennaio, alle ore 20:30, presso la sala Polifunzionale NUMM in piazza Martiri della Libertà. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, l’Università della Terza Età e la sezione locale dell’A.N.P.I.

Il programma della serata

Il fulcro dell’evento sarà la proiezione del film “Andremo in città”, diretto da Nelo Risi. La pellicola è tratta dall’omonimo racconto della stessa Bruck e rappresenta una delle opere cinematografiche più significative nel narrare il dramma delle persecuzioni razziali attraverso una sensibilità poetica e cruda al tempo stesso.

La scelta di omaggiare Edith Bruck sottolinea l’importanza di mantenere vivo il passaggio del testimone tra generazioni, utilizzando il linguaggio del cinema per approfondire le vicende storiche del Novecento.

Informazioni utili

Quando: Venerdì 30 gennaio 2026, ore 20:30.

Dove: Sala Polifunzionale NUMM, Piazza Martiri della Libertà, Gorla Maggiore.

Ingresso: Libero e aperto a tutta la cittadinanza.