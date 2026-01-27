A Ispra il ricordo di Odoardo Focherini “Giusto fra le Nazioni”

L’incontro, dal titolo “Odoardo Focherini, Giusto fra le Nazioni”, sarà curato da Francesco Manicardi, giornalista e scrittore, nipote del beato Odoardo Focherini

La Sala Serra di Ispra ospita un evento dedicato alla Giornata della Memoria, in programma domenica 1° febbraio alle ore 17.30, sempre alla Sala Serra.

L’incontro, dal titolo “Odoardo Focherini, Giusto fra le Nazioni”, sarà curato da Francesco Manicardi, giornalista e scrittore, nipote del beato Odoardo Focherini.

L’iniziativa rientra nel percorso “Uomini di luce nelle tenebre” e intende ricordare la figura di Focherini, riconosciuto come Giusto tra le Nazioni per il suo impegno nel salvare numerosi ebrei dalle persecuzioni nazi-fasciste. Una testimonianza che mette al centro il valore della responsabilità individuale e del coraggio civile, riassunta nel messaggio: “Qualcuno ha saputo dire no alla follia nazi-fascista”.