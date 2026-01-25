Barasso
A Barasso va in scena “Il matrimonio perfetto”: risate a teatro con la Comunità Sant’Eusebio
La compagnia teatrale della comunità presenta la commedia di Robin Hawdon. Due gli appuntamenti in programma alla Sala Polivalente San Martino
Il teatro amatoriale torna protagonista a Barasso con un classico della comicità contemporanea. Il Teatro della Comunità Sant’Eusebio presenta “Il matrimonio perfetto”, brillante commedia scritta da Robin Hawdon, che promette di trascinare il pubblico in un vortice di equivoci e risate.
Le date e il cast
Lo spettacolo sarà ospitato presso la Sala Polivalente San Martino di Barasso in due serate consecutive: sabato 24 gennaio alle ore 21 e sabato 31 gennaio alle ore 21.
Sotto la regia di Mario Stefanoni e Annamaria Bandista, salirà sul palco un cast affiatato composto da Walter Reggiori, Maria Grazia Tessarolo, Alessandro Anselmi, Elisa Pagliaccio, Marco Brandazza, Elisa Stefanoni e Laura Giudici.
Una commedia travolgente
“Il matrimonio perfetto” è uno dei titoli più apprezzati del teatro brillante: la trama ruota attorno alle peripezie di uno sposo che, la mattina delle nozze, si risveglia in una situazione a dir poco imbarazzante, dando il via a una serie di rocamboleschi tentativi per salvare le apparenze di fronte alla sposa e ai familiari.
L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera, un’occasione per sostenere le attività del teatro comunitario e trascorrere una serata all’insegna del divertimento nel cuore del paese.