Casbeno cambia ritmo: sabato sera è Après Ski Party al Circolo
Musica, atmosfera da montagna e sapori invernali: sabato 31 gennaio al Circolo di Casbeno va in scena l’Après Ski Party
Sabato 31 gennaio il Circolo di Casbeno si trasforma in una vera baita alpina per una serata tutta da vivere: arriva il “Après Ski Party”, un appuntamento che unisce musica e sapori invernali.
Protagonista della serata sarà Mr. Marshmow, con un dj set pensato per scaldare l’atmosfera dopo una giornata immaginaria sulle piste, tra luci, suoni e richiami al mondo della montagna. Il dress code è chiaro: après ski, tra cappelli, occhiali, piumini e dettagli da rifugio alpino.
Dalle ore 19.00 spazio anche alla cucina, con un menù semplice e perfetto per la stagione: polenta, salamelle e patatine, da gustare in compagnia, come da tradizione del Circolo.
L’evento è pensato come una serata aperta e informale, ideale per ritrovarsi, ballare, mangiare qualcosa di caldo e vivere il Circolo di Casbeno in una veste diversa dal solito, tra musica e spirito di festa.
Appuntamento sabato 31 gennaio, dalle ore 19.00, al Circolo di Casbeno.
CONTATTI
Circolo di Casbeno
Via Milazzo, 35, 21100 Varese VA
T: 0332 312247