Casbeno cambia ritmo: sabato sera è Après Ski Party al Circolo

Sabato 31 gennaio il Circolo di Casbeno si trasforma in una vera baita alpina per una serata tutta da vivere: arriva il “Après Ski Party”, un appuntamento che unisce musica e sapori invernali.

Protagonista della serata sarà Mr. Marshmow, con un dj set pensato per scaldare l’atmosfera dopo una giornata immaginaria sulle piste, tra luci, suoni e richiami al mondo della montagna. Il dress code è chiaro: après ski, tra cappelli, occhiali, piumini e dettagli da rifugio alpino.

Dalle ore 19.00 spazio anche alla cucina, con un menù semplice e perfetto per la stagione: polenta, salamelle e patatine, da gustare in compagnia, come da tradizione del Circolo.

L’evento è pensato come una serata aperta e informale, ideale per ritrovarsi, ballare, mangiare qualcosa di caldo e vivere il Circolo di Casbeno in una veste diversa dal solito, tra musica e spirito di festa.

Appuntamento sabato 31 gennaio, dalle ore 19.00, al Circolo di Casbeno.

CONTATTI

Circolo di Casbeno

Via Milazzo, 35, 21100 Varese VA

T: 0332 312247

Facebook