“Contrattempi Moderni”: al Teatro Sociale di Busto Arsizio la comicità fisica di Raffaello Tullo

La domotica che si ribella, password che sfuggono alla memoria e una casa ipertecnologica che si trasforma in un campo di battaglia. Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 21, il Teatro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio ospiterà «Contrattempi Moderni», il nuovo spettacolo di e con Raffaello Tullo. Un appuntamento che promette di mescolare energia, musica e comicità fisica per raccontare il nostro complicato rapporto con i dispositivi digitali.

Una lotta tragicomica contro la tecnologia

La narrazione si sviluppa in una casa modernissima dove il protagonista, tra scatoloni e gadget all’avanguardia, cerca di preparare un pranzo per amici e parenti. Tuttavia, la tecnologia decide di non collaborare: tra aspirapolveri che sembrano danzare e specchi dispettosi, la quotidianità diventa un’epopea tragicomica. Tullo mette in scena la solitudine dell’uomo contemporaneo, spesso perso tra i «black mirror» dei propri device.

Il talento poliedrico di Raffaello Tullo

Noto al grande pubblico come fondatore e leader della Rimbamband, ma anche per le apparizioni in programmi storici come Zelig Off e il Maurizio Costanzo Show, Tullo è un performer completo. Nello spettacolo di Busto Arsizio darà prova delle sue abilità come batterista, ballerino di tip tap e attore, fondendo la tecnica musicale con una mimica straordinaria.

Riflessioni digitali a ritmo di tip tap

«Contrattempi Moderni» non è solo intrattenimento, ma una riflessione profonda sulla perdita delle libertà personali nell’era digitale. Attraverso un ritmo incalzante e l’uso creativo di schermi, il teatro fisico di Tullo restituisce una fotografia ironica ma tagliente della nostra società iperconnessa.

Informazioni e biglietti per la serata

L’evento si terrà presso il teatro di via Dante Alighieri 20 a Busto Arsizio. Per chi volesse partecipare, i biglietti sono già disponibili presso la biglietteria della struttura oppure online sul circuito TicketOne. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il Teatro Sociale tramite email o telefono