L’Intelligenza Artificiale alla portata di tutti: a Venegono Inferiore un mattino per scoprire l’AI

Non un convegno teorico per esperti, ma una vera e propria palestra digitale aperta a tutti, dai ragazzi agli adulti. L’associazione L’ABC ODV di Venegono Inferiore lancia una sfida alla tecnologia con l’evento “Intelligenza Artificiale: scoprila, usala, divertiti!”, in programma sabato 31 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 presso la Sala Consiliare.

Imparare facendo: via le lezioni noiose

L’obiettivo dell’iniziativa è demistificare l’AI, portandola fuori dai laboratori e dentro la vita quotidiana. «Niente lezioni noiose – spiegano gli organizzatori – ma un momento per provare, creare e fare domande con uno sguardo curioso e consapevole». I partecipanti sono infatti invitati a presentarsi “armati” di smartphone, tablet o PC portatile per poter interagire attivamente durante il corso.

Un supporto per la comunità

L’evento, completamente gratuito, si inserisce nel percorso di divulgazione e supporto sociale portato avanti dall’associazione L’ABC, che ha scelto di offrire alla cittadinanza gli strumenti per comprendere una tecnologia che sta cambiando il modo di lavorare, studiare e comunicare.

Come partecipare

Data la natura pratica del workshop, i posti sono limitati. Gli interessati devono iscriversi tramite il modulo online disponibile a questo indirizzo: https://forms.gle/MFbnN6BHaaAvbXgZA.

Come recita lo slogan dell’evento: «La curiosità è l’unica password che serve». Un invito rivolto a chiunque voglia capire come un assistente virtuale o un generatore di immagini possa diventare un alleato prezioso, se usato con la giusta consapevolezza.