A Comabbio Elisa Origi esplora il confine tra vita e ciò che viene dopo

In Sala Lucio Fontana sabato 31 gennaio il talk con la giornalista e autrice per approfondire dal punto di vista narrativo e scientifico le esperienze di premorte

Comabbio ospita la prima tappa di Salotto con Cielo, il ciclo di incontri ideato e condotto dalla giornalista e autrice Elisa Origi, che esplora dal punto di vista narrativo e scientifico le esperienze di premorte (Nde) e le testimonianze che si collocano sul confine tra vita e ciò che si immagina oltre. L’appuntamento sarà sabato 31 gennaio alle 17:00 nella Sala Lucio Fontana, in Via Garibaldi 560 a Comabbio.

A introdurre l’evento saranno il sindaco di Comabbio Mariolino Deplano, ed Elena Chioatto, consigliera alla Cultura.

Un progetto che unisce rigore, ascolto e narrazione

Salotto con Cielo nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio rispettoso e aperto al dialogo, in cui affrontare temi legati alla continuità della coscienza, al significato del limite e alla rielaborazione del lutto.

«Il format – spiegano gli organizzatori – è costruito nel solco della medicina narrativa per restituire voce e dignità alle esperienze personali, collocandole entro una cornice culturale, psicologica e scientifica che evita ogni deriva sensazionalistica».

«Le esperienze di premorte – aggiungono – sono presentate come narrazioni esistenziali, e non come fenomeni da spettacolarizzare: racconti che, osservati con attenzione empatica e mente aperta, possono: alleggerire la paura del morire, offrire conforto a chi vive il lutto, stimolare una riflessione personale sui grandi temi dell’esistenza e favorire un dialogo sereno e partecipato all’interno della comunità».

Attraverso una conduzione attenta e rispettosa, Elisa Origi propone un cammino che parte dal racconto e arriva alla comprensione, cercando punti di connessione tra vissuti individuali e domande collettive.

L’incontro è pensato per tutti: per chi desidera ascoltare, per chi porta con sé domande, per chi trova nella narrazione un modo per comprendere e per comprendersi. L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere una mail all’indirizzo biblioteca@comune.comabbio.va.it