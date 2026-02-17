Gallarate
A Filosofarti Fabio Geda presenta il libro “La casa dell’attesa”
Medici con l’Africa Cuamm presenta il libro “La casa dell’attes”a al Teatro delle Arti con la ginecologa Francesca Rossi
La scrittura incontra l’impegno umanitario sul palco del Teatro delle Arti nell’ambito del festival Filosofarti. L’appuntamento, inserito nel percorso tematico Nodo / Reti, vede protagonista la presentazione del libro La casa dell’attesa, scritto da Fabio Geda per l’editore Laterza. L’incontro è fissato per mercoledì 25 febbraio alle 21 a Gallarate, in via Don Minzoni 5, con l’obiettivo di riflettere sul senso profondo della cura e della solidarietà internazionale.
Insieme all’autore interviene Francesca Rossi, ginecologa con un’esperienza JPO a Chiulo, in Angola. La sua testimonianza diretta permette di declinare i temi del libro attraverso la realtà vissuta sul campo con Medici con l’Africa Cuamm. Il dialogo si snoda tra le vicende del personale sanitario, il rapporto con i pazienti e il legame con le comunità locali africane, dove l’attesa diventa una dimensione quotidiana e un simbolo di speranza per il futuro.
L’iniziativa è promossa dal Gruppo Varese di Medici con l’Africa Cuamm e si avvale del contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, oltre ai patrocini di Regione Lombardia e della Provincia di Varese. .
L’ingresso alla serata è libero.