A Filosofarti Fabio Geda presenta il libro “La casa dell’attesa”

La scrittura incontra l’impegno umanitario sul palco del Teatro delle Arti nell’ambito del festival Filosofarti. L’appuntamento, inserito nel percorso tematico Nodo / Reti, vede protagonista la presentazione del libro La casa dell’attesa, scritto da Fabio Geda per l’editore Laterza. L’incontro è fissato per mercoledì 25 febbraio alle 21 a Gallarate, in via Don Minzoni 5, con l’obiettivo di riflettere sul senso profondo della cura e della solidarietà internazionale.

Insieme all’autore interviene Francesca Rossi, ginecologa con un’esperienza JPO a Chiulo, in Angola. La sua testimonianza diretta permette di declinare i temi del libro attraverso la realtà vissuta sul campo con Medici con l’Africa Cuamm. Il dialogo si snoda tra le vicende del personale sanitario, il rapporto con i pazienti e il legame con le comunità locali africane, dove l’attesa diventa una dimensione quotidiana e un simbolo di speranza per il futuro.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo Varese di Medici con l’Africa Cuamm e si avvale del contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, oltre ai patrocini di Regione Lombardia e della Provincia di Varese. .

L’ingresso alla serata è libero.