Stelle innamorate tra Natura e Spazio nella domenica al Parco Pineta

Guarda alla notte degli innamorati la nuova domenica di Porte aperte dell’8 febbraio al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate . La proposta per grandi e piccini è un nuovo Viaggio tra Natura e Spazio in cui riscoprire i sentieri dell’area protetta e per avventurarsi in un’esperienza per piccoli astronauti pronti aa conoscere incredibili Storie di Stelle innamorate nel cielo d’inverno.

STORIE DI STELLE INNAMORATE

I popoli che abitano il nostro pianeta alzando gli occhi al cielo hanno inventato e raccontato miti e leggende. Avviciniamoci alla notte di San Valentino andando insieme a scoprire le storie più romantiche narrate dalle stelle, tra passioni, amori e sentimenti che si nascondono nel cosmo

Il viaggio prevede una quota di iscrizione, partirà alle ore 14.30 per i più piccoli, e poi alle 15.30 e alle 16.30 per tutti, dai 9 anni, ed è prenotabile a QUESTO LINK.