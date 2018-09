Varese, ipotesi Camara centravanti per l’assalto alla Varesina

Sarebbe sbagliato scomodare i derby classici – dal Como alla Pro Patria al Legnano – ma è indubbio che il confronto che vedrà impegnato domenica 23 il Varese (15,30), sul campo della Varesina, sia il match “interprovinciale” più importante della stagione dei biancorossi.

Vuoi la comune discesa dalla D, vuoi la speranza vana del ripescaggio, vuoi la caratura della rosa, vuoi i recenti scontri diretti: la gara del “Comunale” di Venegono Superiore prevede molti spunti e mette le due squadre già davanti a un bivio. Il Varese arriva al match con due vittorie all’attivo (quattro con la coppa) e l’attesa per il primo vero “esame di maturità” della stagione.

I rossoblu al contrario, scottati dalla conferma della categoria, sono partiti con il freno a mano tirato (incredibile ko in rimonta dal Busto 81, pareggio insipido con la Castellanzese) e non possono lasciare altri punti sul terreno.

QUI VARESELLO

Mister Domenicali per la prima volta avrà sovrabbondanza di uomini dal centrocampo in su: «Meglio così – spiega – la partita è lunga e avere la possibilità di cambiare in corsa è cosa positiva, ci sarà posto per tanti». Intoccabile Camara, rientrato Piqueti, in crescita Lercara, in gran forma Scaramuzza (nonostante un pestone che lo ha tenuto fermo giovedì): saranno probabilmente loro a formare il reparto avanzato con Silla (e Vegnaduzzo) destinati alla panchina. Il centravanti dovrebbe proprio essere Camara. La difesa sarà la stessa vista con il Vigevano – il portiere Calandra e il centrale Balzo sono ancora out – e così il ballottaggio principale sarà a centrocampo tra l’argentino Etchegoyen e Conti, mentre Gestra pare inamovibile (e Marinali infortunato).

Domenicali stilerà la formazione dopo la rifinitura del sabato, ma le indicazioni che giungono da Varesello paiono quelle. «La settimana – conferma lo stesso allenatore – è stata positiva: ci aspetta una partita importante contro una avversaria ambiziosa. Un match che darà ai ragazzi ulteriori stimoli». Intanto la squadra biancorossa scenderà in campo con il nome di un nuovo sponsor sul petto, Deacon Consulting, già accanto al settore giovanile.

QUI VENEGONO

foto Scaringi-Varesina Calcio

L’avvio soft non spaventa Marco Spilli, il tecnico della Varesina. «Sapevamo che l’inizio di campionato sarebbe stato difficile perché la squadra è tutt’ora in costruzione. Ora, con l’arrivo di Boni e il ritorno in campo di Tino che ha ottenuto l’idoneità agonistica ci stiamo completando, poi arriverà anche una punta. Ci vorrà qualche partita di rodaggio e quindi siamo preparati alla rincorsa, l’augurio è quello comunque di fare punti in questa fase e non restare troppo indietro».

Spilli ha comunque tra le mani una formazione molto quotata e non lo nega: «Siamo forti e a sprazzi lo abbiamo dimostrato, a partire dai primi 20′ contro il Busto. È chiaro che se spegneremo la luce ogni volta che andremo in vantaggio, non sarà mai semplice, però i numeri li abbiamo e siamo certi di crescere». Nel 4-3-3 rossoblu attuale, una delle chiavi è Jacopo Mantovani: «Giocatore importante che ama restare un po’ arretrato ma che deve migliorare la fase difensiva, perché poi in attacco è di alto livello» conferma Spilli che lo schiererà dall’inizio. L’ultimo arrivato, Boni, invece non ha ancora i 90′ nelle gambe: potrebbe comunque essere titolare. «Tino invece verrà in panchina: se lo merita e porterà con sé il suo grande carisma. Per certe partite serve anche quello, poi chissà se gli concederò spazio».