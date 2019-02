Il parcheggio di Villa Mylius? E’ diventato un parco inclusivo

Nel Pgt, in quell’area del parco era previsto un parcheggio: una scelta della passata amministrazione che aveva creato dibattito e polemiche.

Ma con la presentazione del “Parco Gioia” di questa mattina, 26 febbraio 2019, l’amministrazione comunale Galimberti ha messo la parola “fine” al controverso progetto: l’area che era stata destinata per il parcheggio diventerà invece il primo vero parco inclusivo della città, dove tutti i bambini potranno giocare insieme.

Il parco inclusivo presentato infatti occuperà il prato pianeggiante che si trova a destra dell’ingresso di via Veronesi (lato viale Aguggiari), cui sarà collegato da un piccolo sentiero pedonale in terra battuta. «Si tratta dell’area che il Pgt della passata amministrazione aveva destinato a parcheggio – Ha ricordato più volte l’assessore alla politiche sociali Roberto Molinari, che insieme all’assessore all’ambiente Dino de Simone ha poi precisato – Questa è stata una scelta precisa della nostra amministrazione: abbiamo lavorato per mesi nel trovare il luogo migliore per collocare questo parco inclusivo, e abbiamo scelto proprio questo. Speriamo sia il primo di una serie».

E FRA POCO TORNA IL FILARE DI ALBERI

Il parco inclusivo sorgerà subito alla destra di uno dei “casi” della settimana: il filare di alberi all’entrata del parco da via Veronese, il cui taglio ha gettato sconcerto nei frequentatori del parco, e che ha decisamente modificato la prospettiva da quell’entrata.

L’aspetto dell’entrata nella giornata del 25 febbraio

Avevamo già chiesto informazioni all’assessorato con quest’articolo, che spiega come sarebbero stati presto sostituiti con un filare nuovo.

I lavori di rimozione dei vecchi tronchi sono finiti oggi, e nei prossimi giorni dovrebbe essere ricostituito il nuovo filare, più giovane ma visibile. I tecnici dell’assessorato hanno infatti precisato che i nuovi alberi, che stanno per essere piantati, saranno già cresciuti, avranno un’altezza di circa 4 metri. Fra poco quindi i varesini potranno verificare l’aspetto delle nuove piante.