Street food, design e verde pulito per un fine settimana tra sole e nuvole

Nel primo fine settimana di aprile tantissimi eventi ma anche le giornate del Verde pulito che si svolgono in diversi comuni del Varesotto.

Meteo – Non sarà un weekend caratterizzato dal sole: sabato le nuvole si alterneranno a qualche schiarita, mentre per domenica le previsioni danno la possibilità di pioggia e addirittura si potrà vedere qualche fiocco di neve in alta quota. > Le previsioni del tempo

EVENTI ED INCONTRI

A Varese il weekend sarà caratterizzato dagli eventi della Varese Design Week 2019: mostre, incontri e workshop si alterneranno in varie location della città >Tutto il programma

A Varese per tutto il fine settimana i profumi e i sapori di Urban lake street food invadono le vie del centro > Il festival dello street food

A Varese venerdì 5 aprile, alle 17,30 a Villa Mirabello, la presentazione del quarto quaderno della casa editrice “Amici della Resistenza” intitolato “1944. Ottobre”. Franco Giannantoni e Alberto Tognola raccontano i giorni più drammatici della Resistenza a Varese > Leggi

A Varese venerdì 5 aprile alla Libreria Ubik di piazza Podestà dalle 18 alle 19.30 circa incontro informativo su “La Lis e la cultura sorda” > Leggi

A Varese sabato 6 aprile (alle 16 al Salone Estense) lo scrittore e giornalista Carlo Zanzi presenta il suo ultimo romanzo “Nudo di uomo” > La presentazione

A Varese sabato 6 aprile (alle 18 alla Libreria Ubik di piazza Podestà) la presentazione di “Cuore di riccio”, secondo libro del veterinario piemontese Massimo Vacchetta, autore di “25 grammi di felicità“, dedicato al mondo dei ricci > Leggi

A Busto Arsizio domenica 7 aprile alle 17,30 palazzo Cicogna ospiterà il noto fotografo Antonio Guggione che converserà con Angelo Crespi al Festival Fotografico Europeo > L’incontro

A Cavaria con Premezzo venerdì 5 aprile alle 21, la sala civica dell’antico Palazzo Comunale ospita l’incontro con l’autore Claudio Marelli, che presenterà il suo nuovo avvincente giallo “L’ultimo indizio” > La presentazione

A Samarate sabato 6 aprile alle 16, a Villa Montevecchio, presentazione del libro “Don Dante Colombo – Una vita per Verghera” > Leggi

A Induno Olona domenica 7 aprile in Sala Bergamaschi si terrà la presentazione del libro “Muro io ti mangio!” con una “merenda sinoira”, antenata piemontese degli odierni “aperi-cena” > La presentazione

MOSTRE

A Milano, fino a domenica 7 aprile c’è Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano > Leggi

A Lugano domenica 7 aprile il Museo delle Culture inaugura la stagione con la mostra “Je suis l’autre. Giacometti, Picasso e gli altri. Il Primitivismo nella scultura del Novecento” > La mostra

CAMMINATE ED ESCURSIONI

In provincia nel fine settimana torna “La giornata del Verde pulito” > Tutti gli eventi

A Clivio domenica 7 aprile “Natura nascosta”, un’escursione di birdwatching in compagnia di un ornitologo con visita al Museo insubrico di storia naturale > Il programma

A Gerenzano venerdì 5 aprile dalle 20.45 le Guide escursionistiche sveleranno a grandi e piccini i segreti della natura di notte nel Parco degli Aironi > Leggi

MUSICA

A Porto Ceresio, domenica 7 aprile alle 17, nuovo concerto di musica classica offerto dall’Accademia musicale. In scena la flautista Francesca Mancuso e il pianista Samuele Bordoni. Ingresso libero > Leggi il programma

BAMBINI

A Varese domenica 7 aprile inizia al Museo Baroffio un ciclo di appuntamenti per bambini e famiglie intitolato “Indagini al museo” con un evento diverso in programma ogni prima domenica del mese alle ore 15.30. Si comincia con “Caccia al dettaglio in museo” > L’iniziativa

CINEMA

A Somma Lombardo, il tour Cortomaggiore fa tappa in biblioteca, con la proiezione di sei cortometraggi selezionati. L’appuntamento è alle 21 di domenica 7 aprile >vLeggi

A Busto Arsizio venerdì 5 aprile ultima giornata del Baff – Busto Arsizio Fil Festival prima del gran finale in programma sabato 6 aprile > Tutto sul Baff 2019

A Cerro Maggiore e Vimercate esordio dell’iniziativa di “The space cinema” dedicata alle famiglie, con spettacoli per i più piccoli a prezzi scontatissimi. Il progetto prenderà il via domenica 7 aprile con Il Ritorno di Mary Poppins > Leggi

SPORT

A Milano domenica 7 aprile si corre la Milano Marathon a sostegno del progetto #RUN4THEFUTURE del Gulliver di Varese > La maratona

A Ternate domenica 7 aprile torna “Run for Parkinson”, la grande corsa per sensibilizzare e raccogliere fondi per la lotta al morbo di Parkinson > Leggi

A Varese venerdì 5 e sabato 6 nuove giornate di gare per le “olimpiadi studentesche” di Eurosport che culmineranno sabato pomeriggio al Palazzetto di Malnate, dove ci sarà la festa di chiusura > Leggi

A Gazzada Schianno domenica 7 aprile torna la corsa “Corricon noi per la vita” organizzata dal Gruppo Podistico Gazzada Schianno in collaborazione con il “Comitato Stefano Verri” > La corsa