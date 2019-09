L’inizio d’autunno dei piccoli è uno spettacolo in festa

Tempo incerto ma che dovrebbe rimanere asciutto per questo primo fine settimana d’autunno ricco di feste e iniziative all’aperto che promettono di avvicinare i bambini al mondo rurale e alla scienza, a nuovi sport e mondi fantastici. Per il divertimento di tutta la famiglia

FESTE

Busto Arsizio – Varese: inizia venerdì e finisce sabato sera a tarda ora “La notte dei ricercatori” la manifestazione che port nelle piazze delle di 300 città italiane (tra cui Busto e Varese) esperimenti scientifici a prova di bambino > Tutto il programma

Varese: ultimo fine settimana per “Nature urbane”, il festival del paesaggio che riserva ai bambini ancora due spettacoli (“Le meraviglie del lago” venerdì pomeriggio al Parco Zanzi della Schiranna e “Le 4 stagioni” sabato pomeriggio all’Osservatorio del Campo dei Fiori) e “Lezioni di giardinaggio” domenica al Castello di Masnago > Leggi di più

Azzate – Lonate – Origgio: sono quattro in provincia di Varese e una quarantina in tutta la lombardia le aziende agricole che aderiscono a “Fattorie aperte”, la giornata di open day promossa da Terranostra ricca di giochi, laboratori e visite guidata > Tutte le iniziative

Varese: torna nelle piazze del centro questa domenica “Un sorriso per il Ponte”, la manifestazione di giochi, spettacoli e laboratori per bambini nata per aiutare i piccoli pazienti dell’ospedale di Varese > Scopri il programma

Cuvio – Alpini e bambini in festa “green“ con le castagne per tutta la giornata di domenica. Ai giovani bancarellari nel pomeriggio gli Alpini offriranno il “Maxi-panino alla nutella” di 2 metri di lunghezza. Ricco stand gastronomico – Approfondisci qui

Varese: la sagra “Profumi e sapori d’autunno” domenica a Biumo propone giochi in inglese, laboratori e palloncini per bambini > Scopri di più

SPETTACOLI E LABORATORI

Varese: trucca bimbi, uno spettacolo teatrale e un laboratorio creativo sabato a Biumo Inferiore per la nuova edizione di “Luoghi non comuni festival” > Leggi l’articolo

Gallarate: sabato pomeriggio per i bambini c’è una “Cantastorie in biblioteca” per scoprire tanti libri e dar vita a un laboratorio creativo > Qui i dettagli

Busto Arsizio – Legnano: un pomeriggio per sperimentare l’arte del riciclo creativo attende i bambini nella giornata di domenica con “Riciclando” al Parco Altomilanese > L’attività

Jerago con Orago: sabato mattina in biblioteca l’incontro rivolto ai bambini “Tre uova e un nido”, con uno spettacolo di micro teatro ispirato al libro di Eric Battut seguito dal laboratorio a cura di Sara Ghioldi > Come partecipare

Gallarate: l’associazione Nati per leggere arriva alla scuola di yoga Rhamni sabato mattina per il primo appuntamento di “Mi leggi una storia?“, o anche due > L’iniziativa

Varese: domenica pomeriggio al Nuovo c’è “Spiderman – un nuovo universo” per il secondo appuntamento con la nuova stagione di CinemaKids, la rassegna cinematografica di Filmstudio 90 dedicata a bambini e ragazzi > Il calendario

GIOCHI

Varese: doppio appuntamento con la rassegna “Giochi di quartiere” che sabato sarà a Bosto, per la festa patronale con una speciale sessione musicale a cura di Antonio Testa e domenica a Bregazzana > Tutti gli appuntamenti

Saronno: un fine settimana di open-day al campo del Saronno baseball, sabato e domenica per bambini e ragazzi con dimostrazioni, prove, piccoli tornei e gadget > Scopri di più

Varese: domenica pomeriggio ai piedi della Torre di Velate torna “Velantastico” la festa che offre ai bambini spettacoli e occasioni di gioco e di baratto > Il programma

Sesto Calende: domenica pomeriggio l’oratorio è in festa con il “Color party” dalle ore 17.30. Dress code: una maglietta bianca

Varese: sabato alla Pellico si fa festa per inaugurare la nuova scuola con giochi e spettacoli organizzati da insegnanti e studenti al mattino e visite alla nuova struttura nel pomeriggio > L’evento

ESCURSIONI

Comerio: due giorni di escursioni guidate, sabato e domenica, per scoprire la Grotta Rameron nel “Settembre sottosopra” adatto a escursionisti e famiglie > Leggi di più

Canton Ticino: alla scoperta del Monte Comino con Lamatrekking è la nuova iniziativa turistica per scoprire la natura in vetta in compagnia dell’erbivoro andino e che prevede tre diversi sentieri per gradi di difficoltà > Leggi di più

Alpi Lombarde: ultimo appuntamento con le escursioni guidate gratuite per famiglie, neofiti e appassionati fino a rifugi e alpeggi ideate per promuovere la sicurezza in montagna> Tutti gli itinerari