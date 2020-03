Cucina, lettura o trekking on line? Cosa fare in questo primo weekend di primavera

Lo sappiamo ormai tutti che dobbiamo restare a casa ma il weekend è sempre il weekend, quindi basta organizzarsi ed avere qualche suggerimento per godersi questo primo fine settimana di primavera.

METEO

Le previsioni annunciano che torna il freddo. L’anticipo di primavera di questi giorni con sole caldo e temperature attorno ai 18 gradi verrà spazzato domenica dall’arrivo di una perturbazione e correnti di aria fredda che faranno crollare la colonnina di mercurio di almeno 10 gradi – Leggi le previsioni

SCEGLIAMO IL LIBRO O IL FUMETTO GIUSTO

LIBRI – Biblioteca Civica DI Varese apre le iscrizioni – da remoto – anche per nuovi utenti per noleggiare gli ebook online – Leggi come fare

FUMETTI – La Panini Comics ha deciso di regalare il download di una serie di fumetti e di scontarne altri: un modo per aiutare in questo momento di quarantena per l’allarme Coronavirus – Leggi l’articolo

PAROLE IN LIBERTA’

GAVIRATE – Resto a casa e scrivo una storia: “Avventure di un virus”. L’associazione Arte Diem lancia un concorso letterario rivolto a bambini e ai ragazzi per aiutare le famiglie e promuovere la narrazione biografica – Leggi l’articolo

TREKKING (ON LINE)

LECCO – Fare trekking sul Sentiero del Viandante in 10 minuti. L’Associazione Cammino di Sant’Agostino propone agli amanti del cammini una vista a volo d’uccello sulla sponda orientale del lago di Como. Leggi l’articolo

IN CUCINA

Una nuova rubrica con chef Garzillo per vivere meglio “la clausura” di questi giorni. Dite allo chef cosa avete nel frigorifero e lui vi consiglierà ricette facili e gustose – Leggi l’articolo

A SPASSO (VIRTUALMENTE) PER MUSEI

Vi riproponiamo la visita digitale di alcune delle più belle collezioni del mondo. La bellezza non ci abbandona neanche sul divano di casa. Ecco i link

Musei Vaticani

Louvre

Guggenheim Museum

British Museum

National Gallery of Art

Dalì Theatre Museum

Nasa

Smithsonian National museum of natural history

Metropolitan Museum of Art

Google art project

GALLARATE – Il Museo Maga lancia un progetto tra arte e danza e propone un progetto di performance on line curato da Jacopo Miliani – Leggi l’articolo

Inoltre ogni settimana il museo presenta una box digitale per parlare d’arte con contenuti nuovi e inediti – Leggi l’articolo

LUINO – Racconti, video e ricordi per vivere Palazzo Verbania. Il Comune ha deciso di aderire da subito alla bella iniziativa #museichiusimuseiaperti con post su facebook e instagram – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Pensieri positivi “social” dal Museo della Collegiata. Attraverso i suoi diversi canali, le opere di Castiglione Olona accompagnano citazioni e parole con l’intento di dare un piccolo sollievo – Leggi l’articolo

TV

LAGO MAGGIORE – Da Netflix a Rai Play, come rivedere il lago in Tv. Dai film ai documentari, dalle trasmissioni dedicate al turismo all’intrattenimento. Alcuni suggerimenti per chi è in casa ma ha voglia di rivedere il lago – Leggi l’articolo

SERIE TV

In questi tempi di permanenza in casa forzata, ecco una selezione di serie tv da non perdere su Netflix – Leggi l’articolo

RADIO

CUNARDO – Nasce Radio Cunardo, la web radio che fa compagnia ai suoi cittadini. Paolo e Davide hanno pensato al mezzo di comunicazione per antonomasia delle emergenze, la radio, attraverso i canali più moderni, i social network, per raggiungere i loro concittadini e condividere informazioni utili in questi giorni di isolamento forzato – Leggi l’articolo

AMBIENTE

L’ambientalismo diventa smart. Legambiente propone letture, approfondimenti, intrattenimento, buone pratiche, canzoni e film e lancia il sito web iorestoacasa.legambiente.it – Leggi l’articolo

RINGRAZIAMENTI

Areu invita i cittadini a scrivere agli operatori sanitari con l’iniziativa “Inondiamoli di grazie”. Trovate il tempo per inviare una mail email e mandare un pensiero a medici, infermieri, operatori e volontari che sono in prima linea contro il coronavirus – Come fare

YOUTUBE

Il cane, la quarantena e l’irona di Ariele Frizzante. Il dj, cantante e Youtuber ha pubblicato sul suo canale un video divertente dove racconta questi giorni di quarantena con l’amico a quattro zampe – Leggi l’articolo

VIDEOCHIAMIAMOCI

Il caffè con le amiche? Lo prendiamo su Whatsapp. Stando a casa propria possiamo usare due strumenti utilissimi che ci possono aiutare a creare riunioni di famiglia e tra amici anche senza muoverci di casa. – Ecco come fare

SERVIZI GRATUITI ONLINE

Imprese, associazioni e privati hanno attivato dei servizi gratuiti su iniziativa della ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano: si tratta di misure di solidarietà digitale per migliorare la condizione di vita di chi è costretto a casa per limitare il contagio del Covid19. – QUI I SERVIZI ATTIVI