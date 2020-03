I bambini e il primo weekend di primavera in balcone

Quello compreso tra il 20 e il 22 marzo è di fatto il primo weekend di primavera. La nuova stagione merita si essere accolta e celebrata dai bambini, anche se solo sul davanzale della finestra, sul balcone o in solitarie passeggiate in natura, per chi ha la fortuna di averla sotto casa. Attenzione al meteo che propone sole venerdì, il tempo variabile sabato e piogge rinfrescanti domenica.

I più creativi possono celebrare la primavera creando con materiale di recupero un piccolo orto di casa, oppure dedicarsi a giochi, costruzioni, creatività, letture condivise e spettacoli (molte proposte sono condivise sul gruppo Facebook VareseNews Bambini).

Le proposte sono tante, ma non bisogna per forza seguirle tutte. L’ideale in questi giorni sospesi è regalarsi con i figli un tempo disteso, rilassato, da vivere bene più che da riempire perché anche un po’ di noia può essere una grande risorsa per i bambini.

IDEE PER SALUTARE LA PRIMAVERA

Saronno – Lomazzo: la cooperativa Koiné sposta sul web le attività per bambini proponendo scatole che si trasformano, idee per l’orto in casa, una ricetta per la pasta di sale colorata e profumata, e poi mandala di legnetti e tanto altro > Scopri di più

Legambiente: nel nuovo sito #iorestoacasa promosso da Legambiente c’è anche la sezione “educazione”, con tante idee per lavoretti da fare a casa con materiale di recupero assieme ai bambini. E si trova qualche proposta utile anche nella sezione “buone pratiche” > Leggi l’articolo

Tradate: fino al 30 marzo, ogni giorno alle 13.30, il Parco Pineta busserà virtualmente alle porte dei piccoli amanti della natura portando con sé racconti, schede didattiche e lavoretti da realizzare in famiglia > Per saperne di più

GIOCHI E LABORATORI

Varese: l’appuntamento con i giochi circensi da fare in casa è per tutti i bambini, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Kabum, venerdì 20 marzo alle ore 17 > Leggi qui

Varese: attraverso il web le libraie di Potere ai bambini propongono ai piccoli dei laboratori a partire dalla lettura di un libro, proprio come fanno di solito in libreria > Come partecipare

Gazzada: la Tana dei Curiosi propone il progetto “Toc toc! Chi è? Apri la porta” fatto di tante idee per giocare con i figli usando mani, fantasia e cose semplici, per fare esperienze insieme senza esagerare con i telefonini > La proposta

Varese: nuova proposta del Claun il Pimpa ai bambini è quella di provare a disegnare il claunino che fa una magia e il suo pubblico. Come ha fatto per prima la piccola Lara, di Aleppo > L’idea

Giochi: colori, forbici, colla, giochi in scatola e fotografie. Ecco ciò che serve ai bimbi per giocare in casa, senza stare per forza davanti alla tv tutto il giorno > Leggi qui

SPETTACOLI

Angera: in “Giochi pazzi con pupazzi” buffi personaggi raccontano in un video-spettacolo come trascorrono le loro giornate alla casa dei burattinai della Compagnia Roggero di Angera > Lo spettacolo

Cazzago Brabbia: Betty e Chicco Colombo, fondatori del Teatro dei burattini di Varese, propongono su Facebook la lettura teatrale di una “storia virale” al giorno, attingendo ad albi illustrati, teatro kamishibai, burattini e diverse tecniche di narrazione > Guarda qui



Varese: confermati gli appuntamenti con gli spettacoli in diretta Facebook “Una storia a merenda – #unsorrisocontrolapaura” promosso da Progetto Zattera Teatro ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 16 > L’articolo

Cuasso al Monte: ogni settimana il pupazzo dell’attrice Marina De Juli racconta il mondo ai più piccoli con ironia, senza paura nel “Tg di Fortunello”. Tra i temi già trattati il coronavirus e lo stare a casa > Scopri di più

Tradate: il teatro Oplà si trasferisce sui social con due spettacoli alla settimana, ogni martedì e venerdì dalle 16 alle 19 > Il calendario

PROPOSTE MUSICALI

Besozzo: l’educatrice Silvia Sciacca, fondatrice della Bottega delle Scoperte, è anche cantautrice e regala le sue “ninna nanne per sognare” alle famiglie per accompagnare le coccole della sera > Scopri l’iniziativa

Crosio della Valle: i docenti dell’Accademia Camille SaintSaëns propongono una serie di video per condividere in famiglia giochi e momenti costruttivi basati sui suoni. Si comincia dalla costruzione di un Kazoo > Scopri di più



SFIDE DI CREATIVITÀ

Varese4U: a tutti i bambini e i ragazzi a casa per via delle scuole chiuse Varese4U propone di disegnare la mascotte Archeo. In palio un’attività organizzata in collaborazione con Archeologistics e Morandi Tour> Scopri di più

Fagnano Olona: l’associazione CRT Teatro-Educazione di Fagnano Olona ha lanciato un fantasioso contest in cui si propone a bambini e ragazzi di giocare con le parole per creare degli acrostici, poetici o divertenti, da condividere > La proposta

Gorla Maggiore: l’Amministrazione comunale ha lanciato il concorso “L’importanza delle piccole cose” riservato ai bambini e ai ragazzi del paese, con lo scopo di dar sfogo alla loro fantasia durante l’emergenza Coronavirus con creatività manuale o digitale > Qui tutti i dettagli

Gavirate: l’associazione Arte Diem lancia il concorso letterario “Io resto a casa e scrivo una storia”, rivolto a bambini e ai ragazzi per aiutare le famiglie e promuovere la narrazione biografica a tema “Avventure di un virus” > Come partecipare

Gavirate: si può partecipare alla sfida promossa dalle associazioni di Gavirate “Andrà tutto bene– Disegniamo la vittoria” con disegni, lavoretti in 3D e contenuti multimediali > Scopri come

LETTURE

Libri per bambini e ragazzi, albi illustrati, storie fantastiche, avventure e riedizioni di favole tradizionali: la letteratura per giovani e giovanissimi vive un’epoca d’oro, con tante proposte di qualità. Da mesi la scrittrice Laura Orsolini, fondatrice e anima della libreria Millestorie di Fagnano Olona, sceglie per piccoli i lettori di VareseNews i volumi più belli del momento, per coltivare insieme la passione per la lettura che aiuta tutti a crescere meglio > Mamma scegliamo un libro?

Fagnano Olona: si chiama #Lettiperte l’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con Laura Orsolini della libreria Millestorie per sentirsi più vicini proponendo due video al giorno, sette giorni su sette, uno per adulti, l’altro per bambini > Tutte le storie

Samarate: una lettura al giorno è proposta dai volontari del “Samarate loves books, per grandi e piccini > Leggi qui

Laveno Mombello: la Biblioteca comunale si trasferisce sul web e propone ai bambini una serie di appuntamenti virtuali per ascoltare storie e realizzare qualche lavoretto > Scopri di più

Varese: decine di audiolibri e quasi 3mila ebook sono della Biblioteca dei Ragazzi di Varese sono disponibili per la consultazione e “il prestito virtuale” > Scopri come

Malnate: la libreria itinerante di Fabiolanda ha attivato un nuovo servizio gratuito “a richiesta” di Favole al telefono, per offrire a tutti i bambini che sentono un po’ di malinconia l’occasione di liberare la fantasia ascoltando una storia > Come richiederle

PER MAMMA E PAPÀ

Gallarate > L’associazione Il Melograno propone alle coppie in attesa un corso-preparto online, assieme a una serie di video gratuiti con esercizi e approfondimenti sulla gravidanza. Attivo anche un servizio di consulenza e sostegno gratuito per neo-genitori, allattamento e videotutorial per letture e attività da proporre ai più piccoli > Scopri tutte le iniziative

Cosa fare nel weekend: per i genitori che avessero il piacere di concedersi qualche momento per il proprio personale relax ci sono una serie di proposte ai fornelli, di lettura o di escursioni online, dai trekking ai musei > Leggete qui