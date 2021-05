Tre idee per vivere una vacanza a Varese

Non solo una vetrina internazionale per i luoghi più belli della nostra provincia. Alla Bit, Varese è protagonista anche di tre webinair per raccontare concretamente le possibilità per vivere il territorio da turisti. C’è il cammino per chi ama una vacanza in movimento in mezzo alla natura, ci sono l’arte e la storia che si intrecciano nei beni Unesco e ci sono i luoghi devozionali, incastonati, in angoli unici e suggestivi. Il tutto inserito in uno stand virtuale dove è possibile scoprire a 360 gradi il nostro territorio.

Un’offerta ampia che si rivolge ai viaggiatori ma anche a tanti residenti che, come ormai sappiamo, in questo anno di incertezza dettato dalla pandemia preferiscono trascorrere il tempo libero non troppo lontano da casa.

Nell’edizione digitale della Borsa Internazionale del Turismo, uno degli appuntamenti più importanti per il settore, la nostra provincia è presente grazie alla Camera di Commercio che da anni lavora sul fronte della promozione del territorio. Qui lo stand virtuale dedicato a Varese

Ed è proprio il presidente dell’ente camerale varesino, Fabio Lunghi, a lanciare l’invito a scoprire il Varesotto:

Gli incontri in programma organizzati in collaborazione con Archeologistics: