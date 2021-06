Il primo weekend d’estate libera aquiloni e fantasia per i bambini

Baciato dal sole e da temperature estive questo ultimo fine settimana del mese, dal 25 al 27 giugno è l’ideale per gite al lago o in piscina dove rinfrescarsi un po’ ma non mancano spettacoli fantasiosi, storie animate nei parchi e qualche laboratorio pensato per il divertimento di bambini e famiglie.

SPETTACOLI

Tradate: tornano in piazza gli spettacoli della compagnia teatrale di Oplà venerdì 25 giugno alle ore 20.30 con “Il circo in cielo“, in scena in piazzale Paletti (Frera) per iniziativa dell’Associazione genitori > Leggi di più

Busto Arsizio: gli spettacoli di burattini dei Venerdì del villaggio iniziano il 25 giugno alle 21 con “Indovina chi c’è per cena” di Zanubrio Marionette, preceduto dall’aperitivo con la cooperativa sociale Elaborando nel cortile di via Pozzi 3 > La rassegna

Castiglione Olona: si intitola “Una fame da lupo” lo spettacolo a cura di “Anime delle Mamme” e “Compagna della Tempera” in programma per domenica 27 giugno alle ore 17 al Castello di Monteruzzo per la “Rassegna teatrale del borgo” > Come partecipare

Valle d’Aosta: domenica la stagione degli eventi estivi di Fiabosco, il parco di Col de Jeux a Saint Vincent propone Giunglando, spettacolo musicale tra le sonorità della giungla accompagnati da animali animati, dall’amarimba e dalle molteplici percussioni riprodotti dal vivo con i materiali trovati insieme passeggiando nel bosco > Scopri di più

STORIE

Gornate Olona: si corre con la fantasia la Mini-maratona di letture in programma al Parco di Gornate domenica pomeriggio per bambini e famiglie > Scopri i dettagli

Venegono Superiore: la rassegna gratuita di animazione alla lettura per i bambini “Favole a Merenda” prosegue domenica alle ore 16 al Parco Pratone “Walter e la bacchetta magica” interpretata da Arianna Rolandi e Carlo Tognola, a cura della compagnia Oplà > Scopri di più

Varese: i ragazzi del liceo Manzoni leggono “Fiabe in lingua”, un regalo ai bambini che conta 12 podcast nati nell’ambito di “The readers” per promuovere la lettura tra giovanissimi. Qui la terza puntata con tre storie in francese > Ascolta

Arcisate: tra i boschi di Arcisate, Brenno e Velmaio prende vita la fiaba di “Ghignad, il ragazzo albero”. Lo spettacolo di e con Marina De Juli è disponibile gratuitamente sul sito del Comune di Arcisate per il Festival Mulini Letterari > Leggi l’articolo

GIOCHI E LABORATORI

Cassano Magnago: si arricchisce dei Pomeriggi al Bosco la proposta del Bosco dei curiosi, con giochi di teatro tra ombre degli alberi e raggi di sole assieme agli attori di Karakorum il venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 18 > Come partecipare

Legnano: sabato pomeriggio l’Estate al Parco Alto Milanese propone a bambini e famiglie “Aquiloni nel vento“, laboratorio creativo di costruzione Aquiloni con la coop Energicamente > Leggi di più

ESCURSIONI

Varese: ogni domenica nella bella stagione le famiglie con bambini possono andare alla scoperta del borgo di Santa Maria del Monte con una guida particolare a cura di Archeologistics > Ecco come prenotare

Biandronno: sabato e domenica per grandi e piccoli all’Isolino Virginia. Riprendono le visite al Bene Unesco sul lago di Varese con le visite guidate proposte da Archeologistics, tra novità e scoperte archeologiche > Come partecipare

Barasso-Comerio: ogni fine settimana, sino a ottobre inoltrato, gli speleologi propongono visite guidate alla Grotta Remeron di Comerio con partenza dall’ex colonia Rossi di Barasso > Leggi qui

Ceresio: ottimi voti per le acque del Lago Ceresio, pronte ad accogliere le famiglie per i primi tuffi della stagione 2021. Le spiagge più belle e tutto ciò che offre al turista il Lago di Lugano > Leggi qui

Lago Maggiore: prosegue la stagione per scoprire il fascino delle Isole Borromee sul Lago Maggiore, anche nei fine settimana > Leggi l’articolo

Oasi Zegna: Questa stagione è uno dei momenti migliori per scoprire l’Oasi Zegna. Ecco le iniziative in programma nei weekend, tra arte e natura > Qui tutte le info

Via Francisca del Lucomagno: la Lombardia da Nord a Sud lungo i sentieri della Via Francisca del Lucomagno. A piedi, in bici o special bike tra arte, natura, spiritualità alla scoperta di parchi, siti Unesco, laghi e ciclovie; perfetta come gita del week end o come viaggio di più giorni è la soluzione slow per scoprire il bello che ci circonda > Leggi l’articolo

Luino: inaugurata a Luino la ruota panoramica. Ci sono 22 le cabine che si elevano fino a 35 metri di altezza. Il biglietto costa 7 euro ma per residenti e minori 5. Ulteriore agevolazione per i bambini residenti > Scopri di più

LIBRI

Mamma scegliamo un libro? : relax tra meduse e un giallo tutto da ridere! Contro l’ansia da esami la libraia Laura Orsolini consiglia due illustrati per rilassarsi in un giardino di meduse o ridere a crepapelle con la capra detective della varesotta Giuditta Campello> Le recensioni

MAMMA E PAPÀ

Varese: al circolo di Capolago torna la giornata del riuso. Il circolo di Capolago continua la sua attività sociale e ambientale con la seconda edizione della giornata del riuso e del riciclo, patrocinata dal Comune di Varese– Leggi l’articolo

Gallarate: nasce dalla collaborazione tra il Sistema bibliotecario Panizzi e Nati per leggere un nuovo servizio dedicato alla lettura per bambini, help desk digitale che permette ai genitori di avere informazioni e consigli > Scopri di più

Per tutti: sagre, concerti e spettacoli per il primo weekend dal profumo d’estate che, tormentoni a parte, entra nel vivo e sono davvero tante le proposte di eventi tra natura, gastronomia e musica live > Cosa fare nel weekend