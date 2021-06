Sagre, concerti e spettacoli per il primo weekend dal profumo d’estate

A Varese torna il Palio di Masnago con tanti eventi e gli stand gastronomici. In tutta la provincia feste e mercatini fanno finalmente respirare profumo d’estate e canticchiando il tormentone estivo che preferite scegliete cosa fare nel weekend.

EVENTI

VARESE – Sarà un Palio di Masnago all’insegna della speranza. L’attesa kermesse ha preso il via con i tornei di calcio. Una settimana di eventi tra un incontro con lo psicologo, la grigliata, i concerti e la festa patronale di domenica 27 – Leggi l’articolo

VARESE – Palio di Masnago, cosa si mangia e quando si prenota. Nei giorni Venerdi 25, Sabato 26 e Domenica 27 Giugno si svolgerà il Palio di Masnago: ecco i menu principali e come fare per prenotare– Leggi l’articolo

VARESE – Al circolo di Capolago torna la giornata del riuso. Il circolo di Capolago continua la sua attività sociale e ambientale con la seconda edizione della giornata del riuso e del riciclo, patrocinata dal Comune di Varese– Leggi l’articolo

TEMPO LIBERO – Dal Castello Visconteo alla sala Alba, le meraviglie da scoprire con la Delegazione Fai del Seprio. Domenica 27 giugno i volontari del Fai propongono una giornata di aperture in diversi beni storici e architettonici della zona. Ecco come prenotare la propria visita – Leggi l’articolo

AZZATE – Riparte la Mostra dell’Üsaa. L’atteso appuntamento, organizzato dalla Pro Loco, torna domenica 27 giugno dopo lo stop forzato causato dalla pandemia – Leggi l’articolo

VARESE – Il 27 giugno inizia a Sacro Monte “Mani Maestre – Artigiani in borgo”. Mostra mercato di artigianato artistico locale nella cornice suggestiva di Santa Maria del Monte, borgo antico del Sacro Monte – Leggi l’articolo

CASTELSEPRIO – Buon compleanno Castelseprio. Venerdì sono 10 anni dal riconoscimento Unesco– Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – Sport, cultura e tradizione: sul Lago Maggiore è tempo di Slow Lake Festival. Dal 25 giugno al 4 luglio a Laveno Mombello e Cerro incontri, attività sportive ed eventi legati al territorio. Il festival è organizzato dal Comune e da Alfa srl – Leggi l’articolo

VARESE – “Canile in Festa”, a Varese una giornata con gli amici a quattro zampe. Appuntamento domenica 28 giugno dalle 15.30 alle 19.30 al Canile di Varese. In programma shooting fotografico e attività e giochi cinofili – Leggi l’articolo

CUVIO – A Cuvio le sagre ripartono sotto l’insegna di ciliegie e musica. Prenotazione, numero limitato, distanziamento e mascherine sono le principali disposizioni che regolamentano le iniziative di questo week-end al Parco Pancera – Leggi l’articolo

CUGGIONO – Ambiente, libri e paella: dal 26 giugno la Festa del Solstizio a Cuggiono. Appuntamento molto amato, nei bellissimi spazi verdi di villa Annoni e del suo parco, tocca quest’anno la 30esima edizione. Ecco tutto il programma della festa e della rassegna editoriale – Leggi l’articolo

VARESE – L’Officina dell’Hamburger sbarca a Varese. Domenica 27 giugno, in via Veratti 11 a Varese, l’inaugurazione del nuovo locale marchiato Officina dell’Hamburger. Dopo Legnano, Gallarate e Busto Arsizio, è la volta della Città Giardino – Leggi l’articolo

CASSANO MAGNAGO – Un weekend delizioso: arriva la festa della pizza fritta. Da venerdì 25 a domenica 27, a Cassano Magnago arriva un fine settimana tra pizza fritta, cuoppo, panuozzo farcito partenopeo, pastiera e le migliori pizze della tradizione – Leggi l’articolo

VARESE – Un raduno di Alfa Romeo Storiche per il Memorial “Luca Miraglia”. Domenica 27 giugno la carovana di alfisti si radunerà in piazza De Gasperi a Varese alle 11.30 e poi partirà per un giro della Provincia – Leggi l’articolo

TEATRO

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio tornano i Venerdì del Villaggio nel cortile di via Pozzi. Spettacoli di burattini sia il giovedì (nelle corti del centro) che il venerdì in via Pozzi 3 con tante compagnie provenienti dal Varesotto e oltre. Aperitivi con le cooperative del territorio – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Una fame da lupo in scena al Castello di Monteruzzo. Lo spettacolo a cura di “Anime delle Mamme” e “Compagna della Tempera” è in programma per Domenica 27 giugno ore 17 per la “Rassegna teatrale del borgo” – Leggi l’articolo

TRADATE – BARANZATE – Il teatro di Oplà in piazza con due spettacoli per famiglie. Il primo appuntamento è per venerdì 25 giugno alle ore 20.30 in piazzale Paletti (Frera) con lo spettacolo “Il circo in cielo” – Leggi l’articolo

CASSANO VALCUVIA – Teatro per pupazzi e oggetti, sul palco di Cassano Valcuvia la compagnia Teatro Elettrodomestico. Lo spettacolo, parte della rassegna “Nove Latitudini” è in programma per sabato 26 e domenica 27 giugno. In scena oggetti, disegni e marionette senza fili, aperte le prevendite – Leggi l’articolo

LIBRI

GORNATE OLONA – Mini-maratona di letture al Parco di Gornate: si corre con la fantasia. Domenica 27 giugno alle ore 15 il Parco Comunale di Gornate Olona ospiterà l’evento gratuito promosso da ArteDiem per bambini e famiglie – Leggi l’articolo

FAGNANO OLONA- Dante rivive per una sera al Castello Visconteo di Fagnano Olona. Sabato 26 giugno alle 18.30 Alberto Casadei presenta “Dante. Storia avventurosa della Divina commedia dalla selva oscura alla realtà aumentata” con letture animate – Leggi l’articolo

LUINO – A Palazzo Verbania di Luino il festival della poesia Tramontana di Versi. Organizzato dall’associazione Aisu Verso Itaca si terrà sabato 26 giugno, a partire dalle 14 – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Ritorna “Il te con l’autore” a Castiglione Olona, ospite Laura Veroni. Domenica 27, alle 16, al caffè Lucioni torna la rassegna e vede come ospite la scrittrice con due suoi libri – Leggi l’articolo

VARESE – Varese protagonista nel nuovo libro di Manzini con Rocco Schiavone. Vecchie conoscenze è il decimo romanzo di Antonio Manzini con protagonista Rocco Schiavone. Parte dell’indagine di questo lavoro si sviluppa a Varese e a Gaggiolo – Leggi l’articolo

VARESE – Ricordo di Piero Gobetti, l’editore che sognava il Canton Ticino. Ricorre in questi giorni il centoventesimo anniversario della nascita di uno dei più importanti intellettuali italiani, precocissimo giornalista, direttore di rivista ed editore torinese – Leggi l’articolo

MUSICA

SAMARATE – Mozart, Chopin e Beethoven per Samarate Classica. Due serate in musica alla Villa Montevecchio di Samarate regalate dall’orchestra filarmonica europea, diretta dal maestro Pennuto – Leggi l’articolo

ARSAGO SEPRIO – Arsago Seprio riparte dalla musica al parco, senza dimenticare la solidarietà. Sarà la musica dal vivo del Corpo Musicale di Arsago Seprio a far ripartire le attività culturali del Comune – Leggi l’articolo

GALLARATE – Il naufragio della Querina nell’appuntamento finale di Filosofarti. L’episodio quattrocentesco sarà il tema principale del concerto narrante, la serata conclusiva di Filosofarti – Leggi l’articolo

ARCISATE – Torna “Interpretando suoni e luoghi”, musica e bellezza per ricominciare. Venerdì 25 giugno nella Basilica di S. Vittore ad Arcisate si apre la rassegna promossa dalle comunità montane del Piambello e Valli del Verbano – Leggi l’articolo

SESTO CALENDE – Sulle le note di Debussy e Cajkovskij, Irene Veneziano in concerto al Dell’Acqua di Sesto. La pianista sestese in concerto venerdì 27 giugno. Un omaggio per i soci, i sostenitori e per gli insegnanti del Centro Studi sestese e un’occasione anche per celebrare l’arrivo del pianoforte a coda della scuola i Percorsi Musicali – Leggi l’articolo

NUOVE USCITE – Davide Van De Sfroos presenta il nuovo singolo “Gli spaesati”. Il brano sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 25 giugno. Dal 10 luglio al via il tour – Leggi l’articolo

NUOVE USCITE – “My Name Is” il nuovo singolo del cantautore Luigi Mastrodonato. Un pezzo dalle sonorità dance anni ‘90, plasmato con la partecipazione vocale di Sweety che uscirà il 25 giugno – Leggi l’articolo

GAZZADA SCHIANNO – “Eppur si muovono”, un viaggio tra musica e parole nel mondo delle piante. Lo spettacolo con Stefano Orlandi e Matteo Cutarella è in programma per venerdì 25 giugno, alle ore 20,30 nel Parco Comunale di Villa De Strens – Leggi l’articolo

MUSICA LIVE – Accordo Zero Live Music Festival: tributi a Nirvana, Modà, U2 e Karaoke con Salima. La musica da iCom Hub a Turate continua 7 giorni su 7 – Leggi l’articolo

VARESE – Solevoci Festival 2021, a Varese 12 cori per rinascere. Si è aperta la manifestazione InCanto. Nel weekend sarà la volta di un workshop per direttori di coro, diretto dal famoso M° Gary Graden, direttore di coro e direttore d’orchestra svedese – Leggi l’articolo

NATURA

VARESE – Visite guidate con Alfa ai patrimoni dell’Unesco. Si parte con l’escursione gratuita “paesaggi e archeologia” all’Isolino Virginia e la “visita su due binari” al Sacro Monte di Varese: in totale oltre 25 appuntamenti che toccheranno anche il Monte San Giorgio – Leggi l’articolo

TURISMO – Andar per rifugi in Lombardia. Tra le iniziative per la stagione estiva, dallo scorso 15 giugno è tornato a grande richiesta il concorso Girarifugi e Alpeggi, organizzato dall’associazione Assorifugi in collaborazione con Regione Lombardia ed ERSAF – Leggi l’articolo

ARTE E MOSTRE

VARESE – Al Castello di Masnago arriva l’arte del Giappone. Dai libri illustrati Meiji ai manifesti d’arte contemporanea, la mostra sull’arte decorativa del paese del Sol Levante – Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – “Momenti di sport”, le foto di Franco Aresi in mostra a Laveno. L’esposizione delle opere del noto fotografo varesino verrà inaugurata venerdì 25 giugno ed aprirà la settimana dello sport – Leggi l’articolo

CUVIO – Le opere di Franco Rognoni alla Piccola galleria del disegno di Cuvio. Il tratto essenziale e inconfondibile dell’autore luinese fa tappa in Valcuvia, in un paese fucina di saperi e culture – Leggi l’articolo

BUGUGGIATE – Buguggiate inaugura la mostra “La luce tra spirito e materia” di Christian Cremona. Appuntamento sabato 26 giugno. L’Iniziativa è promossa da Obiettivo Cultura in collaborazione con la Parrocchia di Buguggiate e il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate nella chiesa di San Giovanni Battista – Leggi l’articolo

CONTEST

VARESE – Torna il concorso Balconi fioriti” di Coldiretti Varese. Già partite le iscrizioni in tutto il territorio provinciale, basta inviare una foto entro il 30 luglio. Come premio si va in agriturismo – Leggi l’articolo

Foto d’archivio e Pixabay