Gastronomico, naturalistico o festaiolo: scegliete il vostro weekend

Il primo fine settimana di settembre si colora ti tante, ma davvero tante, iniziative. A Varese si svolgerà in presenza il tradizionale Palio di Masnago nel segno della speranza e a Morosolo la grande festa solidare del calcio Morosoccer. Per chi vuole non perdersi le grandi occasioni a Varese e Busto Arsizio torna lo Sbaracco. E poi tanta musica, arte e passeggiate naturalistiche.

EVENTI

VARESE – La speranza ha i colori del Palio di Masnago, ecco tutti gli eventi di settembre. “Abbiamo una voglia smisurata di celebrare questa 43a edizione Palio delle 6 contrade” dice Don Gianpietro Corbetta, parroco della comunità pastorale, per fare “comunità vera, con persone vere, con rapporti veri” – Leggi l’articolo

CASCIAGO- Dopo un anno di stop, torna Morosoccer: cucina, solidarietà e divertimento assicurato. Sabato 4 e domenica 5 settembre negli spazi dell’oratorio di Morosolo torna la sagra del calcio, organizzata per i 20 anni dell’Asd Bidone. Spazio anche ad una camminata, ad una raccolta fondi benefica e al buon cibo – Leggi l’articolo

VARESE – La festa della Schiranna verso il weekend finale. Dopo undici fine settimana all’insegna della politica, della musica, della cultura e del buon cibo si avvia alla conclusione la festa del Partito Democratico di Varese – Leggi l’articolo

CAIRATE – Oktober Fest: dalla Baviera a Cairate per un mese di festa di fine estate. Al Circolo Famigliare Felice Cavallotti, dal 2 settembre al 2 ottobre, birra artigianale, gastronomia tipica in perfetto stile bavarese. Per accedere non servirà il green pass – Leggi l’articolo

VARESE – Il borgo di Penasca riapre i suoi cortili per celebrare l’arte e Dante. Sabato 4 e domenica 5 settembre torna la tradizionale rassegna d’arte con uno speciale omaggio a Dante. Saranno cinquanta artisti tra pittori scultori e fotografi – Leggi l’articolo

MALNATE – Tutto pronto per la Malnate Run: “Una gara per ritrovare la normalità”. Il presidente dell’Atletica Malnate Davide Bisulca anticipa la gara podistica di sabato 4 settembre: “Evento importante per il territorio” – Leggi l’articolo

CASALE LITTA – Corsa e fichi, due giorni di festa a Casale Litta. L’Associazione Matt de Casaa ha organizzato per sabato 4 settembre l’evento All in carosello Casalese, in preparazione alla gara di Trail Running che si svolgerà domenica 5 Settembre – Leggi l’articolo

LUVINATE- Luvinate, arriva la festa della birra. Al Parco del Sorriso il 3 e 4 settembre musica, festa, buon cibo ed allegria. Il ricavato a favore di asilo e scuola materna – Leggi l’articolo

MACCAGNO – Una grande festa per far rivivere il piccolo borgo di Maccagno Inferiore. Domenica 5 settembre la Pro Loco organizza una mostra mercato con produttori locali, artigiani, hobbisti e artisti. Durante il percorso dimostrazioni pratiche degli artisti e laboratori – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Il vino della Collegiata di Castiglione Olona per l’accademia “Tito Nicora”: “Venite a vedere la vigna”. Grazie all’impegno di Francesco Nutricati dal 2015 è tornata la coltivazione dell’uva nel podere della Collegiata. Domenica 5 settembre, sarà possibile visitare il podere – Leggi l’articolo

BORGOMANERO – Musica, tornei e “tapulonata”, Borgomanero prepara la Festa dell’Uva. Si comincia alle 17 di sabato 4 settembre con l’arrivo a Palazzo Tornielli delle maschere Sciora Togna e Carulena con diretta sulla pagina Facebook del Comune – Leggi l’articolo

VALLE OLONA – Nizzolina e Prospiano, tornano le sagre, ma con Green Pass. Il programma delle feste che si terranno il weekend del 4 e 5 settembre a Nizzolina di Marnate e a Prospiano, frazione di Gorla Minore – Leggi l’articolo

SPECIALE SBARACCO

VARESE – Torna lo Sbaracco, a Varese la festa delle occasioni di fine estate. Sabato 4 settembre un’iniziativa di vendita speciale: un “fuori tutto” che consente ai commercianti varesini che aderiscono di proporre prodotti a prezzi particolarmente scontati – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Torna la festa delle occasioni di fine estate con lo Sbaracco a Busto Arsizio. Sarà un weekend di grandi affari nelle vie di Busto Arsizio grazie all’iniziativa che viene ripetuta dopo il successo dello scorso anno. Laboratori e giochi per i bambini – Leggi l’articolo

MOTORI

VARESE – Gli appassionati di moto Aermacchi celebrano i settant’anni del “Cigno 125”. L’annuale raduno promosso a Varese dal Registro Storico Aermacchi (domenica 5) onorerà lo scooter presentato nel 1950 che con il suo successo risollevò le sorti dell’azienda – Leggi l’articolo

MUSICA

VALGANNA – Alla Badia di San Gemolo il duo Tchijik-Boyer Lehman. Un duo di musicisti dalla carriera internazionale che suoneranno pagine di Mozart, Schubert e Dvorak nello splendido scenario della Badia di San Gemolo – Leggi l’articolo

GALLARATE – Raffaele Kohler, la “tromba del Covid” a Gallarate. Oltre al musicista noto (anche) per le sue interpetazioni durante il lockdown, la presentazione al Broletto della Orchestra Filarmonica Europea vedrà ospiti Luca Santaniello e Larisa Yudinaè – Leggi l’articolo

TEMPO LIBERO – Dal blues all’hip-hop, due giornate di musica a Villa Toeplitz di Varese con Black & Tube 2021. Sabato 4 e domenica 12 dedicati alla musica nella villa varesina. L’evento è organizzato da A.P.S. Black & Blue, Coopuf Eventi, Tube Agency, Filmstudio90, La Mossa con la collaborazione di Street Arts Academy, Tennis Bar Villa Toeplitz, Slang Music – Leggi l’articolo

CUVIO/AZZIO – Musicuvia: tre giorni ad Azzio e Cuvio tra musica e storia. Dal 3 al 5 settembre concerti jazz, performance, cori, lezioni-concerto nei siti storici dei due paesi – Leggi l’articolo

ASCONA – Le Settimane Musicali di Ascona ripartono con le note in riva al lago. Dopo le cancellazioni imposte lo scorso autunno dalla pandemia tornano in cartellone i concerti con le grandi orchestre sinfoniche – Leggi l’articolo

DAVERIO – Musica nelle residenze storiche, lo swing protagonista alla Goglio di Daverio. Penultimo appuntamento sabato 4 settembre della storica rassegna musicale. Ecco come prenotare – Leggi l’articolo

ALBIZZATE – Da Brahms a Puccini: il concerto di Cavinato e Gottardello ad Albizzate. Un vasto repertorio musicale per il concerto di Mariachiara Cavinato e Andrea Gottardello ad Albizzate – Leggi l’articolo

LIBRI

PORTO CERESIO – Omaggio a Emily Dickinson, monologo di Silvio Raffo a Porto Ceresio. Sabato 4 settembre alle 21.15 presso il giardino della Raccolta Etnografica Appiani-Lopez. Prenotazione obbligatoria – Leggi l’articolo

LIBRI – Ambrogio Vaghi, Gianni Rodari e le vite degli altri. “Un cardinale rosso a Varese” (Macchione Editore) è uno scrigno di fatti, storie e persone che hanno caratterizzato la città. Sabato 4 settembre (ore 16 e 30) la presentazione ai Giardini Estensi – Leggi l’articolo

LIBRI – “Non sono canzonette”, Storie fuori dal comune a Buguggiate. La presentazione del libro, il cui ricavato andrà a sostegno della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, si terrà venerdì 3 settembre alle ore 18 alla Corte Galli di Buguggiate – Leggi l’articolo

ARTE E MOSTRE

VARESE – Fondazione Marcello Morandini: la casa dell’arte nel cuore di Varese. Il Museo di apre alla città domenica con apertura straordinaria in occasione della riqualificazione di via del Cairo – Leggi l’articolo

VARESE – Al Museo Baroffio di Varese una nuova opera del Maestro della tela jeans. “La filatrice con due bambini”, donazione di un benefattore anonimo, arricchisce il patrimonio museale per quanto riguarda la pittura lombarda di fine Seicento. Il quadro esposto dal 4 settembre – Leggi l’articolo

LAVENA PONTE TRESA – A Lavena Ponte Tresa si ridipinge il lungolago con l’evento live painting di MAD 21037. Il progetto promosso dal Comune di Lavena Ponte Tresa in collaborazione con l’Associazione WgArt che ha coinvolto i giovani nel nome della Street Art volge al termine con un grande evento performativo – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – La Collegiata “segreta”, visite guidate negli spazi mai aperti al pubblico. Otto appuntamenti esclusivi, riservati a gruppi ristretti, per un percorso guidato negli ambienti più remoti del complesso di Castiglione Olona. Ecco come prenotare – Leggi l’articolo

LUGANO CH – Nicolas Party: al MASI di Lugano la sua prima mostra monografica in Europa. Politematico, l’artista di Losanna è soprattutto un maestro dei pastelli colorati – Leggi l’articolo

GAZZADA SCHIANNO – Una mostra fotografica per celebrare i 50 anni del Cai di Gazzada Schianno. L’esposizione dal titolo “Legàmi”, verrà inaugurata il 10 settembre e sarà allestita presso la sede in via Roma 18 – Leggi l’articolo

NATURA

VAL GRANDE – In Val Grande “A volo d’aquila sulla Linea Cadorna”. Un’escursione particolarmente adatta a chi vuole unire il piacere di una camminata in montagna alla conoscenza della natura e della storia – Leggi l’articolo

TURISMO – Dal Devero alla Valle Antrona: continuano le escursioni con le Guide dei Parchi. Tante le possibilità in programma nell’ultimo weekend di agosto e per tutto il mese di settembre – Leggi l’articolo

TURISMO – Sulle orme di Alessandro Volta: passeggiata culturale a Como. L’iniziativa in programma sabato 4 settembre è promossa dal Comune di Como – Leggi l’articolo