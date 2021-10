Tutti i sindaci eletti in provincia di Varese

Trentatre comuni sono andati alle urne e trentuno sono quelli che hanno già espresso il nuovo sindaco.

Un grosso confronto politico e civico che ha attraversato il territorio dal Comune più a nord, la piccola Cremenaga, al Comune più a sud, la grande Busto Arsizio.

Di seguito il riepilogo di tutti i nuovi sindaci eletti con le informazioni preliminare sui risultati elettorali e le preferenze dei candidati consiglieri.

Busto Arsizio

Emanuele Antonelli è stato rieletto sindaco di Busto Arsizio

Il sindaco uscente, candidato del centrodestra, ha vinto al primo turno staccando di 30 punti il rivale di centrosinistra Maggioni. Buon risultato per Farioli al 14% ma niente ballottaggio. Leggi qui

Gallarate

Andrea Cassani rieletto sindaco di Gallarate. “Ho vinto il referendum su di me”

Il sindaco uscente è stato confermato al primo turno con oltre il 52% di preferenze. “Le opposizioni volevano un referendum pro o contro Cassani e il risultato è questo” Leggi qui

Inarzo

Fabrizio Montonati riconfermato sindaco di Inarzo

La sua lista, Il mio paese Inarzo, ha ottenuto 430 voti, quella di Roberto Gorini, Inarzo Futuro, 114. “Ci aspettavamo questo risultato perché eravamo consapevoli di aver lavorato bene” Leggi qui

Casale Litta

Graziano Maffioli è di nuovo sindaco di Casale Litta

La sua lista, “Amministriamo Insieme” ha preso 814 voti battendo così quella di Katia Cenci, Alleanza per Casale, che ha ottenuto 284 voti. “Ma non esulto – dice – è ora di passare il testimone”

Cairate

Anna Pugliese è il nuovo sindaco di Cairate

Il nuovo sindaco di Cairate è Anna Pugliese: la candidata sindaca del centrodestra ha ottenuto la vittoria superando nettamente lo sfidante Leggi qui

Cocquio Trevisago

A Cocquio Trevisago Danilo Centrella vince e si complimenta con gli avversari

I voti di Primavera, 943 non bastano a scalzare il sindaco in carica che prende il 56,04%, 1202voti Leggi qui

Brebbia

Brebbia riconferma Alessandro Magni, superato il quorum

Il sindaco uscente riconfermato con la lista di centrodestra “Per Brebbia”. Alle urne il 48% dei cittadini aventi diritto al voto. 1107 le schede a favore (90,52%) leggi qui

Daverio

Marco Colombo: “Sarò sindaco di tutti i daveriesi”

Daverio Davvero ha ottenuto 736 voti. Battuti Alberto Tognola (Daverio Cresce 595) e il sindaco uscente Franco Martino (Star Bene a Daverio 174 ) Leggi qui

Cuasso al Monte

Loredana Bonora sindaco di Cuasso al Monte dopo un testa a testa con Vanessa Valtorta

A Cuasso al Monte si è consumato lo spoglio con maggiore suspence della tornata elettorale in Valceresio. La cadidata di Cuassoincomune ha vinto per 19 voti Leggi qui

Brezzo di Bedero

A Brezzo di Bedero il sindaco è Daniele Boldrini

Il capolista di “Impegno e condivisione” ha ricevuto 331 preferenze. Luca Minelli, ne ha ottenute 246 ottenute Leggi qui

Besano

Leslie Mulas si riconferma sindaco di Besano con un ampio consenso

Vince con un netto distacco il sindaco uscente Leslie Mulas, che conquista 899 elettori, contro i 338 che hanno scelto la lista concorrente, Besano per te Leggi qui

Vergiate

Daniele Parrino è il nuovo sindaco di Vergiate

Con il 63,98% delle preferenze, Uniti per Vergiate ha staccato con un ampio margine le altre tre liste in corsa. Il neo-sindaco: «Orgoglioso di questa squadra». Leggi qui

Cittiglio

Rossella Magnani è il nuovo sindaco di Cittiglio

Dopo oltre trent’anni una donna torna ad occupare la poltrona di sindaco del paese con un netto vantaggio di voti sugli altri concorrenti Leggi qui

Porto Ceresio

A Porto Ceresio il nuovo sindaco è Marco Prestifilippo

Gli elettori di Porto Ceresio hanno scelto di cambiare e all’ex sindaco Jenny Santi hanno preferito l’ex vicesindaco Marco Prestifilippo. Terzo Virginio Benzi di Comunità attiva Leggi qui

Cugliate Fabiasco

A Cugliate Fabiasco Angelo Filippini stravince sugli avversari

Concluso lo spoglio che con 949 voti ha dato la vittoria alla lista Cugliate Fabiasco Crescere e Rinnovarsi, con un netto distacco dagli sfidanti Leggi qui

Leggiuno

Giovanni Parmigiani riconfermato sindaco di Leggiuno

Il sindaco uscente ha vinto con uno scarto di solo sette voti sull’ex consigliere di minoranza Riccardo Valena Leggi qui

Saltrio

Maurizio Zanuso nuovamente sindaco a Saltrio, dopo la crisi e il commissario prefettizio

L’ex sindaco si è preso la rivincita dopo la crisi che lo scorso 25 marzo, con le dimissioni contemporanee di 8 consiglieri su 12, ha portato all’arrivo in Comune del commissario prefettizio Leggi qui

Oggiona con Santo Stefano

Franco Ghiringhelli è il nuovo sindaco di Oggiona con Santo Stefano

“Non ci aspettavamo questo risultato”, commenta il nuovo sindaco di Oggiona con Santo Stefano, Franco Ghiringhelli che spera in una collaborazione con l’opposizione Leggi qui

Fagnano Olona

Marco Baroffio è il nuovo sindaco di Fagnano Olona

Il candidato della lista SiAmo Fagnano si è affermato con un centinaio di voti di scarto rispetto a Paolo Carlesso dopo un emozionante testa a testa Leggi qui

Castellanza

Mirella Cerini riconfermata sindaco a Castellanza: “Una vittoria schiacciante”

Con 3.292 voti su 5746 votanti su (12117 aventi diritto), Mirella Cerini è il nuovo sindaco di Castellanza. Il candidato sostenuto dalla lista Partecipiamo Castellanza ha ottenuto il 57,29% dei voti Leggi qui

Albizzate

Mirko Zorzo è stato riconfermato sindaco di Albizzate: “I cittadini hanno approvato il nostro operato”

Mirko Zorzo sarà il sindaco di Albizzate anche per i prossimi cinque anni: le urne hanno riconfermato la fiducia al sindaco uscente e alla squadra della lista “Mirko Zorzo sindaco” Leggi qui

Cislago

È Stefano Calegari il nuovo sindaco di Cislago

Candidato alle elezioni con la lista civica IES – Impegno e Serietà ha superato i tre avversari Leggi qui

Brenta

Gianpietro Ballardin è sindaco di Brenta per la terza volta

Con 592 contro i 228, Ballardin viene riconfermato come primo cittadino Leggi qui

Comerio

Raggiunto il quorum, il nuovo sindaco di Comerio è Michele Ballarini

Alle urne si è recato il 47,69% degli elettori, meno di 5 anni fa ma un numero sufficiente per raggiungere il quorum, così come è stato sufficiente il numero di voti validi espressI (1020 in tutto) Leggi qui

Cremenaga

Domenico Rigazzi riconfermato sindaco di Cremenaga

Un risultato che ha raggiunto e superato i voti delle precedenti elezioni: in questa tornata per Unione Democratica hanno votato 391 elettori, ben il 61% degi aventi diritto al voto Leggi qui

Clivio

Peppino Galli supera lo scoglio del quorum ed è eletto sindaco di Clivio

Per Peppino Galli, sindaco a tempo pieno, una riconferma cercata con grande convinzione: “Sono davvero contento di essere stato rieletto, ci tenevo moltissimo per poter portare a termine un progetto che punta a rendere migliore il nostro paese” Leggi qui

Luvinate

A Luvinate confermato sindaco Alessandro Boriani

Ampiamente superato il quorum sia per quanto riguarda l’affluenza sia per quanto riguarda le schede valide. Hanno votato 100 elettori in più rispetto a 5 anni fa. Recordman di preferenze Stefano Giamberini con 59 Leggi qui

Barasso

Il nuovo sindaco di Barasso è Lorenzo Di Renzo Scolari

Il capolista di La Voce di Barasso ha ottenuto 428 consensi contro i 352 Leggi qui

Montegrino Valtravaglia

Fabio De Ambrosi è il nuovo sindaco di Montegrino Valtravaglia

Con uno scarto di centinaia di voti la lista “Fare Comune” si aggiudica la vittoria. Il candidato consigliere più votato è Sergio De Vittori Leggi qui

Lavena Ponte Tresa

Mastromarino supera il quorum e si conferma sindaco di Lavena Ponte Tresa

Dopo qualche timore per la scarsa affluenza di domenica mattina, Massimo Mastromarino della lista Io Cambio si conferma sindaco del comune rivierasco con 2514 cittadini che si sono presentati alle urne Leggi qui