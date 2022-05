Al Quarto Stato è il momento di “Birre in circolo”

Al Quarto Stato di Cardano al Campo è il weekend (lungo) di “Birre in circolo”. Un festival picolo ma carateristico, l’hanno battezzato con ironia gli organizzatori, vale a dire Quarto Stato e beer shop Barley House: dura tre giorni, negli spazi del circolo di via Vittorio Veneto, coinvolge quattro birrifici diversi.

L’appuntamento è da giovedì 12 (momento-preview) a domenica 15 maggio e proporrà dodici speciali artigianali, da quattro birrifici “selezionati per vicinanza filosofica e amor del bel bere”, vale a dire 100venti (Borgomanero), Piccolo Birrificio Clandestino (Livorno), Elav (Bergamo), Muttnik (Pavia).

«Giovedì 12 come anticipazione del festival abbiamo organizzato una speciale degustazione con Simone Uras di UnionBirrai Beer Taster». Con entrè di calamari fritti e insalata di frutta e verdura di stagione; lasagne di pane carasau asparagi patate e pecorino; costine birra con patate e verdure; brownies con panna, caffè e Whiskey (30 euro, prenotazione obbligatoria).

Il festival non è solo birra: venerdì ci sarà il concerto degli “Elegantissimi”, sabato i “Good Vibes Sound”, domenica momento Circoteatro.

Circolo Quarto Stato – Via Vittorio Veneto, 1 (Cardano Al Campo)

Per prenotare chiama il 349 450 6893 o sul sito https://goo.gl/2jLv4s