XXXVII Festival Chitarristico Internazionale Bustese, concerto di Giacomo Susani

Riprende il Festival Chitarristico Internazionale Bustese, giunto alla sua XXXVII edizione, nel consueto periodo del mese di maggio; il primo appuntamento è in programma venerdì 13 maggio alle ore 21.00 nella sala Pro Busto di via C. Battisti.

Protagonista della serata è Giacomo Susani, chitarrista e compositore padovano che dal 2014 risiede e conduce gran parte della sua attività artistica a Londra.

Durante la sua carriera, ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti di livello internazionale. In qualità di solista, camerista e solista con l’orchestra ha tenuto concerti in tutta Europa e in alcune delle sale più prestigiose di Londra (St Martin in the Fields, The Athenaeum Club, Kings Place – Hall 1 tra i più recenti).

Con la casa discografica Stradivarius ha rilasciato due album solistici: “Giacomo Susani plays Petrassi, Bach, Tansman, Weiss” e “Gebeth: Romantic music for Guitar – Mertz, Regondi” rispettivamente nel 2015 e 2018.

Alla attività di esecutore affianca quella di compositore: ha scritto numerosi brani rivolti alla chitarra solista e da camera che vengono regolarmente eseguiti in tutto il mondo e da alcuni degli artisti più importanti della scena internazionale. Nel 2020 il suo Concerto for Guitar and Small Orchestra ha ricevuto il secondo premio al prestigioso Respighi Prize di New York, nella categoria di composizione.

La partecipazione al concerto è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata, fino ad esaurimento posti, sul sito www.mandolinistibustesi.it oppure telefonando al numero 0331 620598 del negozio Amadeus Musica.