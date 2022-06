“Una strada d’amore”, Pasolini e la costituzione al Teatro Apollonio

Il giorno dopo la festa della Repubblica, al teatro Apollonio di Varese va in scena (inizio ore 21) “Una strada d’amore”, uno spettacolo del regista Paolo Franzato. Si tratta di un vero e proprio “percorso fra i valori della Costituzione attraverso Pasolini” – così recita il sottotitolo – portato sul palco dai giovani attori allievi del laboratorio teatrale del liceo scientifico “Galileo Ferraris” di Varese e condotto dal Teatro Franzato, ideatore e autore di questo progetto vincitore del bando LAIVin della Fondazione Cariplo.

I testi sono di Pier Paolo Pasolini, con drammaturgia del prologo e dell’introduzione ai due atti a cura di Paolo Franzato e Marco Rodio. «Il soggetto dello spettacolo è incentrato sul concetto di cittadinanza e di contemporaneità – spiega il regista – e il teatro come ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle competenze chiave, a partire da quelle sociali e civiche, della consapevolezza ed espressione culturale, dell’asse storico e sociale. Ciò significa collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente in rapporto e attraverso la vasta opera di Pasolini».

La drammaturgia è quindi composta da poesie, canzoni, ed estratti da saggi, romanzi, articoli e da tre testi teatrali, “Pilade“, “Porcile” e “Affabulazione“, da cui emergono temi cari a Pasolini: la mutazione antropologica, l’omologazione, il consumismo, la globalizzazione, i mass media e l’informazione, il potere politico e il rapporto mafia/Stato, la trasformazione delle città, della natura e dell’ambiente, e, non ultime, l’istruzione e la cultura, che l’autore aveva individuato come le sole armi in grado di difendere il cittadino contro la società dei consumi.

“Una strada d’amore” regia di Paolo Franzato

Attori: Emely Ben Samoud, Safaa Ben Tarjem, Giulio Bernasconi, Elena Bottelli, Virginia Castelnovo, Maria Cecchini, Andrea Cucinotta, Gaia Derossi, Laura Felicetta, Gaia Eugenia Ferrari, Alessandro Giorgio, Greta Lodi, Federico Marchetta, Andrea Mustardino, Alessandro Nieddu, Flora Parietti, Alice Pietroboni, Emanuele Rampi, Michela Sampaoli, Aurora Sarno, Giulio Sciacca, Viktor Taglioretti, Mattia Zanzi. Musicisti: Elena Bottelli, Gaia Eugenia Ferrari, Greta Lodi, Alessandro Nieddu, Michela Sampaoli, Aurora Sarno, Giulio Sciacca, Viktor Taglioretti.

Cantante: Viktor Taglioretti.

Direzione musicale: Giulio Sciacca.

Montaggio immagini di Alessandro Mezzanotte.

Aiuto regia Marco Rodio