Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 5, 6 e 7 agosto

Agosto si apre con un fine settima caldissimo, che potrebbe rinfrescarsi con le piogge previste dalla sera di sabato. A far da padrone nel weekend sono le sagre e le feste in piazza e sul lungolago, con menù ricchi, golosi e davvero per tutti i gusti. Diverse le occasioni per vivere alcuni dei luoghi più belli e particolari della provincia, dalle Grotte del Remeron di Comerio a Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno, fino al Sacro Monte di Varese. Tante occasioni dunque, per vivere le bellezze del nostro territorio, gustando specialità culinarie.

Senza dimenticare le belle spiagge da vivere sui laghi del Varesotto. (foto sopra di Luca Sacchet)

METEO

LE PREVISIONI – Un fine settimana che inizia con temperature elevate, trascinandosi l’anticiclone africano di questi giorni ma con possibilità di pioggia dal tardo pomeriggio di sabato e nella notte di domenica. – Tutte le informazioni

EVENTI SPONSORIZZATI

CUNARDO – Torna la Sagra della Patata. Tre giorni di festa, cucina e solidarietà per la manifestazione che negli anni è diventata una delle più apprezzate sagre gastronomiche del Varesotto. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

DOMODOSSOLA – Grande attesa per il concerto di Edoardo Bennato all’Alpe Lusentino venerdì 5 agosto e dalle 18.00 due punti ristoro con tante proposte. “Musiche nel bosco”. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Notte bianca nei rifugi antiaerei di Varese in programma per sabato 6 agosto. Ci saranno due distinte postazioni del Gruppo Speleologico Prealpino agli ingressi dei rispettivi rifugi, quello ubicato in via Copelli, alle spalle delle piscina comunale e quello in via Canova, angolo viale Valganna a Biumo Inferiore. Si raccomanda la prenotazione. – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 7 agosto a Varese musei gratis. Si potranno visitare l’esposizione su Renato Guttuso, la mostra incentrata sull’estremo oriente “Il Giappone, disegno e Design”, e l’allestimento interattivo “La Civiltà delle Palafitte” in corso a Villa Mirabello – Tutte le informazioni

SACRO MONTE DI VARESE – Un viaggio nella collezione di Lodovico Pogliaghi con aperitivo liberty, il tutto lontano dall’afa della pianura. Tutti i venerdì di agosto il Sacro Monte di Varese apre due dei suoi “gioielli”: la Casa Museo Pogliaghi, edificio in stile eclettico voluto dall’artista e dove ha raccolto la sua sterminata collezione, e lo storico hotel Al Borducan, edificio liberty del 1924. – Tutte le informazioni

CAIRATE – Sabato 6 agosto il circolo cairatese di via Anforelli 7 offre serate di ballo liscio ogni venerdì sera e concerti rock ogni sabato sera. Il locale offre un ampio spazio coperto all’aperto – Tutte le informazioni

COMERIO – Con l’arrivo del mese di agosto ripartono le visite guidate alla Grotta Remeron di Comerio: come tutti gli anni infatti nei weekend sarà possibile, partendo dalla ex Colonia Elioterapica Marisa Rossi di Barasso (dove questo fine settimana c’è anche la festa degli Alpini, vedi sotto). – Tutte le informazioni

SCHIRANNA – All’Area Feste della Schiranna, in Via Vigevano, continua la Festa del Partito Democratico. Lo stand gastronomico è aperto la sera di venerdì, sabato e domenica. In particolare, sabato 6 agosto, è in programma la serata del ballo liscio con le musiche dell’Orchestra Martini dei fratelli Andrea ed Edoardo. Le danze apriranno, come consuetudine, alle 21.00.

BARDELLO – Picnic sotto le stelle: è l’iniziativa organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bardello e dall’Unione Ovest Lago di Varese al Parco comunale Egidio Calvi. L’appuntamento è per sabato 6 agosto a partire dalle 19.30. La serata vedrà a partecipazione della rete di Associazioni Astronomiche di Varese. – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Per la rassegna Aperitivi al tramonto sabato 6 agosto, i visitatori del Monastero di Torba, nelle ore più dolci saranno accompagnati in un percorso guidato al Monastero di Torba alla scoperta delle storie di soldati longobardi, monache e contadini che si sono avvicendate all’ombra del Monastero e per un aperitivo a cura del ristorante interno. – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Con un fitto programma di appuntamenti Graglio torna a vivere e regalare emozioni. Racconti di vite e di luoghi, musica e buon cibo, da gustare in compagnia, è quanto propone la piccola rassegna estiva che prenderà il via nell’incantevole frazione della Val Veddasca a partire dal 4 agosto. Nel fine settimana, sabato 6 agosto alle 19:00 pizza e serata musicale con Sergio. – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Domenica 7 agosto la Sp69 nel tratto da Laveno a Cerro sarà percorribile a piedi e in bicicletta, chiuso al traffico dalle 8 alle 20. – Tutte le informazioni

STRESA – Teatro di strada, musica dal vivo e tanti momenti di socialità. A Stresa è in arrivo un lungo fine settimana di appuntamenti che coinvolgeranno il centro storico e le frazioni. – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

VARESE – Visite guidate con Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, per sabato 6 agosto al Sacro Monte di Varese e al’Isolino Virginia (per quest’ultimo i posti sono esauriti). Gli eventi sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione. – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – Appuntamento ad Albizzate per il fine settimana. La Apd Sommese organizzata la Festa del Pesce in programma il 5, 6 e 7 agosto al Parco Lattanzi. Un fornito stand gastronomico accoglierà gli ospiti e nel menù si potrà trovare un’ampia gamma di piatti di pesce e il famoso “Gran fitto sommese” – Tutte le informazioni

BARASSO – La tradizionale Festa alpina organizzata dagli Alpini torna a Barasso con il patrocinio dell’amministrazione il 6 e 7 agosto alla colonia elioterapica “Marisa Rosi”, si mangia con polenta, salsiccia e funghi, trippa, salamelle e altro. Apre sabato sera, domenica a pranzo – Tutte le informazioni

BIZZOZERO – Dopo due anni di stop, da giovedì 4 a martedì 16 agosto, si tornerà a fare festa con l’Associazione Club Bizzozero e con la classica sagra al parco dietro il supermercato. – Tutte le informazioni

CALDÈ – Appuntamento a Castelveccana, a Caldè, con la tradizionale Sagra del pesce organizzata dalla Pro Loco. Appuntamento per il 5, 6 e 7 agosto in piazza con ricco menù e musica dal vivo. – Tutte le informazioni

CUVIO – Tre giorni di festa a Cuvio con fuochi artificiali e grandi mangiate. È il “tris d’estate” che per un intero weekend – dal 5 al 7 agosto – propone appuntamenti per tutti i gusti nel parco cuore del paesino della Valcuvia. Per l’occasione cambia la viabilità del paese. – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – In programma un fine settimana di iniziative: una giornata dedicata agli amici a quattro zampe a Lavena Ponte Tresa, mentre a Claino con Osteno va in scena la passeggiata enogastronomica e a Valsolda una passeggiata fogazzariana, un tour lungo il paese di Valsolda e alla scoperta dei luoghi simbolo dello scrittore che visse proprio sulle sponde del Ceresio – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Appuntamento a Reno di Leggiuno per la tradizionale Festa al Lago, organizzata dal Sport Club Renese. Lo stand gastronomico sarà aperto venerdì sera, dalle 19, sabato a pranzo e a cena, domenica a pranzo. – Tutte le informazioni

VARARO – Appuntamento a Vararo, il borgo a pochi chilometri da Cittiglio, per sabato 6 agosto. L’Associazione Vivi Vararo organizza la serata “80 Voglia di Festa” con musica anni Ottanta e stand gastronomico attivo, dalle 19. – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Sono tanti gli appuntamenti in programma nel fine settimana sul Lago Maggiore e nei dintorni (qui una guida del nostro lago). Ve ne proponiamo alcuni nella selezione di questa settimana e qualche idea fuori porta – TUTTI GLI EVENTI SUL LAGO MAGGIORE

BAMBINI – Questo primo weekend di agosto riserva alle famiglie con bambini diversi eventi per divertirsi insieme tra storie, laboratori e visite guidate – Tutte le informazioni

MUSICA E TEATRO

DOMOBIANCA – Manca pochissimo all’evento più atteso della stagione estiva di Domobianca365. Venerdì 5 agosto Edoardo Bennato, tra i più importanti cantautori della storia musicale italiana, sarà protagonista di una grande notte di musica dal vivo. Saranno le montagne del Lusentino a fare da eco ai grandi successi di Bennato – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Nuovo appuntamento musicale per “Lavena beach 2022“. Sabato 6 agosto, nel pomeriggio, musica live con Mattia Lepori, in collaborazione con Francesca Bertoni e Cecilia Calabrò. L’appuntamento è per le 18 vicino al chioschetto al Camping. – Tutte le informazioni

CASLANO – Domenica 7 agosto, alle 19, nella Chiesa parrocchiale di Caslano Ceresio Estate presenta “Ai tempi di Schubert”, concerto a cura del Quartetto Altemps, ensemble composto da Stefano Barneschi e Favio Ravasi al violino, Ernest Braucher alla viola e Marco Testori al violoncello – Tutte le informazioni

CUVIO – Antonio Dominguez, uno dei più influenti chitarristi di tutti i tempi porta i suoi spagnoli in Valcuvia. L’evento si svolgerà nella storica cornice del complesso di Sant’Anna a Cuveglio alle ore 21.00 con brani di Llovet, Ponce, Tárrega, Albéniz e Torroba, autore dell’opera El Poeta, tenuta a battesimo nel 1980 dal tenore Placido Domingo. – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Appuntamento all’Eremo di Santa Caterina del Sasso di Leggiuno sabato 6 agosto. Alle 21 è previsto il concerto “Il bianco e dolce cigno…” con in scena i Gaudentes Musici – Tutte le informazioni

PORTO VALTRAVAGLIA – L’amministrazione comunale di Porto Valtravaglia è lieta di presentare lo spettacolo di cabaret “Vivo da vivo “di Danilo Vizzini. Appuntamento sul lungolago per venerdì 5 agosto, alle 21. – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Sabato 6 agosto, alle ore 21, appuntamento alla Corte del Pozzo di Porto Ceresio con lo spettacolo “Tutta bellezza e gioventù” presentato da PortoArte. Si tratta di una lettura scenica tratta da La Nebbiosa di Pier Paolo Pasolini con Stefano Bernini, Brenda Astorino e Alessandro Lipari. – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO



In piazza, sotto il cielo stellato, per vedere un film: diversi gli appuntamenti a Varese – dove ricordiamo la storia rassegna Esterno Notte – e nel Varesotto con le rassegne di cineforum all’aperto – Qui tutti i cineforum in provincia