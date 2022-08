Visite guidate alla Grotta Remeron di Comerio nei weekend di agosto

Oltre alle escursioni ci sarà spazio anche per altri eventi come la Festa degli Alpini e la Grigliata di Ferragosto

Con l’arrivo del mese di agosto ripartono le visite guidate alla Grotta Remeron di Comerio: come tutti gli anni infatti nei weekend sarà possibile, partendo dalla ex Colonia Elioterapica Marisa Rossi di Barasso effettuare una escursione della durata complessiva di tre ore, lungo i sentieri del Campo dei Fiori, che culminerà nella discesa a -48 metri di profondità all’interno della Grotta Remeron; nel Grande Salone di potrà provare, per qualche minuto, l’esperienza del buio assoluto. Oltre alle escursioni ci sarà spazio anche per altri eventi. Nel weekend del 6/7 agosto, al punto di partenza, avrà luogo anche la Festa del Gruppo Alpini di Barasso: sabato 6 agosto dalle ore 19.00 polenta salsiccia e funghi mentre domenica 7 agosto appuntamento alle 10.00 con ritrovo, Santa Messa alle ore 11.30 e pranzo alpino a partire dalle 12.30.

Il 14 e 15 agosto, dalle 12.30, sarà invece l’Associazione Invenire ad organizzare, sempre alla Colonia Rossi, la Grigliata di Ferragosto: carne alla griglia e altre specialità in occasione della tradizionale giornata di festa estiva; il ricavato è destinato al progetto di miglioramento dell’impianto di illuminazione della Grotta Remeron.

Non vi resta che scegliere e prenotare dal sito www.grottaremeron.com – info: 03321543101