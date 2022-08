Tre giorni di festa a Cuvio con fuochi artificiali e grandi mangiate

È il “tris d’estate” che per un intero weekend propone appuntamenti per tutti i gusti nel parco cuore del paesino della Valcuvia. Per l’occasione cambia la viabilità del paese

In un’estate valcuviana ricca come mai di iniziative, mancavano all’appello solo i fuochi d’artificio: ci ha pensato la Pro loco di Cuvio a colmare la lacuna con la serata centrale del

“Tris d’estate” durante la quale tutta la valle sarà illuminata a giorno con luci e colori.

CUCINA E MUSICA

Le tradizionali giornate di festa si svolgeranno presso l’area feste del Parco Pancera di Cuvio da venerdì 5 a domenica 7 agosto, con la consueta organizzazione per divertirsi

a ritmo di musica e gustare i ghiotti menù proposti dalla cucina.

Tutto comincerà con la cena di venerdì 5 dove sarà protagonista in molteplici modi il pesce: si potranno gustare le pennette con branzino, zucchine, vongoline e zafferano, un eccezionale fritto misto e una sublime scottata di tonno. A seguire musica con “Tikozzi Band”

Sabato 6 sarà la serata delle eccellenti tradizioni: le insuperabili “super costine”, la porchetta alla Cuviese e i gustosissimi spaghetti allo scoglio; non mancherà il più classico dei piatti valcuviani: la polenta con spezzatino o con lo zola. In attesa dello spettacolo pirotecnico canzoni e balli con “Angelo De Luca”.

Domenica 7 doppio appuntamento con la cucina: a mezzogiorno, il succulento risotto con purea di piselli, taleggio e ragu’ di capriolo farà compagnia al carpaccio di spada agli agrumi mentre la sera tutti a gustare i fantasiosi Fusilli alla Norma e, per la gioia dei

bambini, gli hamburger di chianina, infine musica con “Oro puro”

Sempre attivo sarà il servizio al tavolo con la band dei “Yellow-boys” che serviranno anche gli ottimi vini della cantina Pro Loco.

Le serate continueranno fino alle ore 24 e per chi vuole solo bere o intrattenersi con amici, un piccolo pub all’aperto vi attende: il “Bier-Garten“, che oltre alle numerose qualità di birra tedesca e specialità bavaresi, offre anche i ‘nuggets’ di pollo, gli arrosticini abruzzesi e le originali Patate twist.

IL TRAFFICO

Per l’occasione, in ottemperanza alle nuove normative in ambito di sicurezza per lo spettacolo pirotecnico di sabato 6 agosto, dalle ore 22:00 alle ore 23:15 il Comune di Cuvio non è transitabile. Di conseguenza, il traffico che raggiungerà la strada provinciale SP45dir1, nel tratto dalla rotonda di Comacchio, fraz. di Cuvio sarà deviato per Gemonio- Orino-Castello Cabiaglio e quello che arriva da Cuveglio fino all’incrocio della SP45 con la via Verdi in direzione di Cuveglio, sarà deviato per raggirare il Comune di Cuvio. Apposite segnalazioni saranno apposte in accordo con la Polizia Locale.

I FUOCHI

In caso di maltempo lo spettacolo pirotecnico e le relative variazioni di traffico, saranno rinviate a domenica 7 agosto.