Appuntamento a Castelveccana, a Caldè, con la tradizionale Sagra del pesce organizzata dalla Pro Loco. Appuntamento per il 5, 6 e 7 agosto in piazza con ricco menù e musica dal vivo. Lo stand gastronomico sarà aperto venerdì e sabato dalle 18, domenica dalle 12 alle 23. In concerto Effetto Vip, Rufus, Ricky’s Guitar, Ella’s Show.