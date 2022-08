Festa della montagna, il programma di venerdì 12 agosto

La terza giornata della Festa della Montagna al Campo dei Fiori di Varese si apre con una camminata a piedi: dal Sacro Monte al Campo dei Fiori, seguendo il sentiero delle Pizzelle, accompagnati dai volontari del Cai di Varese. La partenza è alle 10 e la camminata è in programma anche alle 15 e il giorno dopo (sabato 13 agosto) alle ore 10 o alle 16.15.

Si parte da Piazzale Montanari (Sacro Monte). Per la discesa Campo dei Fiori (zona stazione funicolare) nei medesimi giorni alle ore 15. Tempo di percorrenza circa 1 ora: consigliati scarponcini. Per salita e discesa una valida alternativa al bus navetta per conoscere la nostra montagna (Evento gratuito – prenotazione obbligatoria Sergio 333/3643219).

Alle 11 continuano le escursioni, sempre a cura del Cai di Varese con il “Giro dei quattro punti panoramici del Campo dei Fiori”. Si tratta di una passeggiata in vetta con partenza dal Grand Hotel Campo dei Fiori. Il percorso prevede la salita alle Tre Croci fino al belvedere del cannone percorrendo poi il sentiero 7 fino al belvedere sul Monte Rosa e al pratone della punta di mezzo. Si tratta di un percorso di 5 km con 120 mt di dislivello, durata dell’escursione 2 ore. È necessario indossare scarponcini, consigliati bastoncini. Per partecipare è necessario prenotarsi alla cassa della Festa della Montagna, il contributo è di € 5,00 che verranno devoluti a favore di “Patrini Malnate BXC” squadra sportiva dilettantistica di baseball per persone cieche ed ipovedenti.

Alle 15 è in programma la visita all’Antica Cripta del Sacro Monte a cura di Archeologistics. Alle 15 e 30 visita alla Grotta Marelli (prenotazione in loco, contributo di 2 euro per il noleggio del caschetto, si chiede abbigliamento adeguato) e, in contemporanea, l’appuntamento “Visitando il Campo dei Fiori” a cura di Officinambiente.

Alle 17 e 30 c’è l’aperitivo alpino.

La giornata di eventi si conclude alle 18 e 30 con lo spettacolo teatrale “Johanna Padana a la descovèrta de le Americhe” di Dario Fo, con l’adattamento al femminile dell’attrice varesina Marina De Juli. L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione.

Seguirà l’apertura dello stand gastronomico. Si ricorda che è possibile raggiungere la festa solo con le navette, attive dalle 10 alle 24, con partenza dal Piazzale dello Stadio di Masnago dove c’è un ampio parcheggio, fermate intermedie al bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori.

Per tutte le informazioni www.festadellamontagna.it e info@gruppoalpini.it.