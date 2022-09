A Lozza un week-end tra cibo, musica e con la storica mostra dell’Hobby

In occasione della Festa Patronale, questo week-end a Lozza una serie di appuntamenti per tutti i gusti.

Accanto agli appuntamenti ormai immancabili, gli organizzatori hanno inserito altre interessanti novità, culinarie e non solo. Questo il calendario delle iniziative di questo fine settimana.

Venerdì 23, dalle ore 19, stand gastronomico in oratorio, con fritto misto e griglieria. Sarà possibile consumare in loco, prendere d’asporto o richiedere la consegna a domicilio. Per prenotare: 346 6016469

La serata di sabato 24 sarà all’insegna della musica e dello street food con la «Serata 4321: 4pass, 3bucuni, 2bicer e 1buonamusica»: un percorso di stand gastronomici da piazza Monte Grappa fino al parco del Fanciullino, dove “i CAOS” allieteranno il pubblico con la loro musica live.

Domenica 25 presso il PalaTennisTavolo sarà aperta la storica Mostra dell’Hobby, dove artigiani e appassionati metteranno in mostra le proprie creazioni. Alle ore 17:30, presso il salone parrocchiale, la compagnia teatrale Me.Tro-Medicina e Teatro su misura, metteranno in scena «La patente», adattamento dell’opera di Luigi Pirandello diretta da Gaetano Giovi.